El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió la renuncia del presidente José Jerí por considerar que no ha mostrado resultados en la lucha contra la delincuencia.

Señaló que la situación de la seguridad ciudadana no ha mejorado y que no se han registrado avances concretos bajo su gestión, informó Canal N.

“Yo le pediría la renuncia (...) La Presidencia no es solo el señor Jerí, es el Perú, entonces no puede dar esa imagen y que tenga cada noche un nuevo video más. ¿Vamos a tener 19 videos cada noche? eso destroza la confianza del Perú. Él no entró para eso, entró para seguridad ciudadana y elecciones limpias. Sobre la seguridad, estamos igual o peor que con Dina Boluarte”, afirmó el líder de Renovación Popular.

Precisamente López Aliaga presentó una serie de propuestas para enfrentar la inseguridad. Entre ellas, planteó el uso de la justicia militar para procesar casos de extorsión y la firma de un tratado con Estados Unidos para permitir la extracción de delincuentes.

Críticas a Keiko Fujimori por respaldar a Jerí

El candidato también cuestionó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por expresar su respaldo a la permanencia de José Jerí en la presidencia.

Según indicó, esa postura afecta la confianza ciudadana y retrasa decisiones que considera necesarias frente a la crisis de seguridad.

¿Qué es lo que dijo Keiko Fujimori?

Como se recuerda La candidata presidencial por Fuerza Popular justificó que su partido y bancada no apoyen la censura ni la vacancia del presidente José Jerí, tras sus reuniones no registradas con el empresario Zhihua Yang.

“Hace unos días el partido político y la bancada ha señalado que lo que necesitamos en estos momentos es un poquito de madurez, sobre todo porque estamos a 11 semanas de las elecciones”, declaró desde Ucayali, donde realizó actividades proselitistas.

Sin embargo, Keiko advirtió que, si aparece información adicional o un hecho de flagrancia, Fuerza Popular cambiaría su postura.

Dosis de inmadurez en Renovación Popular

La congresista y candidata al Senado por Fuerza Popular, Patricia Juarez, afirmó que el partido político que integra busca a estabilidad del país.

En respuesta a las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien criticó a Keiko Fujimori por respalda la permanencia del presidente José Jerí, Juarez precisó que no se puede estar cambiando de presidente cada dos o tres meses, por lo que ante este escenario se requiere calma, contención y madurez.

“Yo creo que hay cierta dosis de celeridad e inmadurez en las decisiones que ha tomado Renovación Popular, porque ellos también han presentado pedidos de vacancia sin siquiera tener la certeza de quién iba a asumir la presidencia. Eso es lo que ha ocurrido y tenemos ahora a Jerí”, sostuvo en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Asimismo, recordó que faltan menos de 80 días para las elecciones y consideró que se debería ver los planos de gobierno de los candidatos para evitar volver a elegir a alguien a quien se busque vacar al poco tiempo.

“Como lo dijo en su momento Fernando Rospigliosi, no podemos estar sorteando a la presidencia de la República. Creo que hay que tener continencia, madurez y calma en momentos tan difíciles”, puntualizó.