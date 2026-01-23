Rospigliosi también sostuvo que en octubre del año pasado se habría intentado generar una situación similar. Foto: GEC.
Rospigliosi también sostuvo que en octubre del año pasado se habría intentado generar una situación similar. Foto: GEC.
El presidente del Congreso, , se pronunció sobre la marcha convocada para el 28 de enero y sostuvo que sus promotores tendrían como objetivo generar un similar al ocurrido en 2020.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento afirmó que sectores que calificó como “comunistas y caviares” estarían detrás de la convocatoria, aunque no precisó nombres de personas u organizaciones. Según indicó, estos grupos buscarían repetir una estrategia que -según su versión- derivó en cambios en la conducción del Ejecutivo y el Legislativo en noviembre de 2020.

“En el año 2020 hicieron exactamente lo mismo. Provocaron disturbios y colocaron en la presidencia a Francisco Sagasti, y en la del Congreso a Mirtha Vásquez”, señaló. Agregó que ese contexto permitió posteriormente la llegada de al Gobierno.

Rospigliosi también sostuvo que en octubre del año pasado se habría intentado generar una situación similar, con disturbios orientados -según dijo- a provocar una crisis política. En ese sentido, vinculó la convocatoria a la marcha con las mociones de vacancia presentadas contra el presidente .

Actualmente, informó que , cifra que calificó como un “récord en el Perú”. No obstante, hizo un llamado a que el Congreso actúe con responsabilidad institucional, considerando que el país se encuentra en un proceso electoral ya convocado.

“Lo importante es centrarse en el combate a la delincuencia y la mejora de vida de todos los ciudadanos”, manifestó.

La marcha del 28 de enero ha sido anunciada por diversos colectivos en medio de un escenario político marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como por el debate en torno a las iniciativas de vacancia presidencial.

