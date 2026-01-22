El partido Fuerza Popular dejó en claro que por ahora no apoyará una posible vacancia contra el presidente José Jerí.
“No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre: caviares, comunistas y, ahora, los pseudo ‘moralistas de derecha’”, expresó a través de un comunicado.
Sostuvo que las explicaciones del presidente José Jeri siguen generando dudas sobre su actuación, las visitas a determinados locales y lo que realmente ocurrió, por lo que confirma que las investigaciones deben continuar, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público.
“Hoy el Perú sigue enfrentando el monstruo de la inseguridad, y la pobreza ha seguido avanzando. Se necesita orden, no más caos. Los ciudadanos nos piden a los politicos que dejemos las peleas inútiles y pongamos el foco en lo importante: ordenar el pais”, anotó.
Sin embargo, dejaron constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jeri, “con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento”.
Finalmente dijeron que se debe apostar por el orden y no por el caos. “El Perú nos pide madurez politica, no calculo electoral”, acotó.