Congresistas de diversas bancadas presentaron esta mañana una cuarta moción de censura contra José Enrique Jerí Oré, quien actualmente ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional en su condición de presidente del Congreso.

La moción sostiene que Jerí no cumple con el estándar de idoneidad política e institucional exigido en el actual contexto de transición, más aún considerando que, conforme al artículo 115 de la Constitución, la Presidencia de la República que ejerce es excepcional, transitoria y supeditada a su permanencia como titular del Parlamento.

Reuniones con empresario

El documento centra uno de sus principales cuestionamientos en la controversia pública denominada “Chifagate”, vinculada a reuniones no transparentes con empresarios chinos proveedores del Estado, algunas realizadas fuera de la agenda oficial.

Los firmantes señalan que las explicaciones ofrecidas han sido insuficientes y variables, y que la posterior difusión de ingresos reiterados de empresarios chinos a Palacio de Gobierno ha generado una percepción razonable de conflicto de intereses.

Asimismo, consideran de especial gravedad la información difundida sobre el ingreso a Palacio de un ciudadano chino con arresto domiciliario, lo que -de confirmarse- evidenciaría fallas en los controles de seguridad y comprometería la responsabilidad política del jefe de Estado encargado.

Aunque la moción reconoce que no existe pronunciamiento judicial, subraya que el control político no requiere sentencia penal, sino la verificación de hechos que afecten gravemente la confianza pública.

Otro eje del pedido de censura son las designaciones en entidades como el Ingemmet y la Dirección General de Formalización Minera. Según el documento, algunas personas nombradas tendrían vínculos previos con la minería informal o antecedentes en procesos de formalización cuestionados.

Para los firmantes, estas decisiones debilitan la lucha contra la minería ilegal y generan dudas sobre la independencia de sectores estratégicos del Estado.

En materia de inseguridad ciudadana, la moción sostiene que, tras más de 100 días de gestión, no se han presentado resultados verificables en la reducción de homicidios y delitos violentos.

Citan cifras del Sinadef: 2,083 homicidios en 2024, 2,240 en 2025 y 84 en lo que va de 2026, lo que -afirman- refleja un deterioro sostenido. También cuestionan la emisión de cuatro decretos consecutivos de estado de emergencia en Lima y Callao sin un plan público con metas e indicadores claros.

Se menciona además el atentado con explosivos contra el bus de la orquesta Armonía 10 en Trujillo como símbolo del avance del crimen organizado.

La moción también cuestiona que, en enero de 2026, José Jerí expresara respaldo público al paro de transportistas. Para los promotores, esta postura resulta incompatible con su rol como presidente de la República encargado, quien —sostienen— debe garantizar el orden interno y actuar con neutralidad frente a conflictos sociales.

Efectos de una eventual censura

La moción propone censurar a José Jerí en su calidad de presidente del Congreso. De aprobarse, se declararía su salida de ese cargo y la Presidencia del Parlamento sería asumida por el vicepresidente correspondiente, lo que implicaría -según la moción- que automáticamente Jerí deje de ejercer la Presidencia de la República por sucesión constitucional.

Entre los firmantes figuran congresistas no agrupados y representantes de bancadas como Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular, Avanza País, Honor y Democracia y el Bloque Democrático Popular.