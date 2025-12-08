Por otro lado, el ministro Luis Quiroz recalcó que para 2026 no habrá desabastecimiento de medicamentos ya que están realizando las diligencias correspondientes con el SIS. Foto: Andina
Por otro lado, el ministro Luis Quiroz recalcó que para 2026 no habrá desabastecimiento de medicamentos ya que están realizando las diligencias correspondientes con el SIS. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, reconoció que el Sistema Informático Nacional de Defunciones - Sinadef no permite una lectura precisa sobre la cantidad de personas fallecidas a raíz de la ola de inseguridad ciudadana.

Por ello, enfatizó que “este instrumento no está diseñado” para que se identifiquen los números que genera la criminalidad —en un contexto donde, en lo que va del gobierno de José Jerí, hay 316 homicidios registrados—.

“Hay un observatorio de seguridad ciudadana que depende del Ministerio del Interior y en breve podrá tener diferenciación de homicidios (...) Se está ajustando información”, comentó a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Más de la mitad de regiones “jaladas” en protección social: este es el ranking

Quiroz recalcó que en el Sinadef “no ha sido preparado para determinar las causas del fallecimiento en casos de delitos como extorsión”, y

Callao es la tercera región con más homicidios, según cifras del Sinadef. (Foto: GEC)
Callao es la tercera región con más homicidios, según cifras del Sinadef. (Foto: GEC)

Por otro lado, el funcionario enfatizó que en los dos meses de gestión “ha recibido la problemática sobre la buena práctica de manufacturación” de medicamentos, dado que algunos laboratorios extranjeros “no cumplía con registros”.

En esa línea, Quiroz adelantó que aguarda el a fin de ejercer un mejor control sobre la producción.

TE PUEDE INTERESAR

El 42% de llamadas del SAMU son falsas, alertó el Minsa
Cartel de medicamentos: Minsa inicia procesos para recuperar fondos del SIS
Advierten que solo 1 de cada 5 pacientes con hipertensión pulmonar accede al Minsa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.