El ministro de Salud, Luis Quiroz, reconoció que el Sistema Informático Nacional de Defunciones - Sinadef no permite una lectura precisa sobre la cantidad de personas fallecidas a raíz de la ola de inseguridad ciudadana.

Por ello, enfatizó que “este instrumento no está diseñado” para que se identifiquen los números que genera la criminalidad —en un contexto donde, en lo que va del gobierno de José Jerí, hay 316 homicidios registrados—.

“Hay un observatorio de seguridad ciudadana que depende del Ministerio del Interior y en breve podrá tener diferenciación de homicidios (...) Se está ajustando información” , comentó a la prensa.

Quiroz recalcó que en el Sinadef “no ha sido preparado para determinar las causas del fallecimiento en casos de delitos como extorsión”, y sostuvo que “mal se haría” en emplearlo como base para contabilizar los decesos que genera el crimen organizado.

Callao es la tercera región con más homicidios, según cifras del Sinadef. (Foto: GEC)

Por otro lado, el funcionario enfatizó que en los dos meses de gestión “ha recibido la problemática sobre la buena práctica de manufacturación” de medicamentos, dado que algunos laboratorios extranjeros “no cumplía con registros”.

En esa línea, Quiroz adelantó que aguarda el Ejecutivo que la Comisión de Salud del Congreso impulse los proyectos de ley que autorizan la creación de la Autoridad Nacional de Medicamentos a fin de ejercer un mejor control sobre la producción.