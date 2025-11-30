Cabe indicar que la empresa familiar fue ganadora en la categoría Integridad y valor sostenible en la última edición de EMA Empresas Familiares, organizado por Pwc Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares:

¿A qué se dedica exactamente la empresa?

Implementamos laboratorios médicos especializados y proveemos soluciones integrales para su operación, con tecnología para hacer análisis clínico y pruebas de laboratorio, desde el equipamiento médico, la provisión de reactivos y la instalación de hardware y software que permiten la conectividad con hospitales y clínicas. Actualmente representamos a 18 laboratorios de reconocimiento mundial.

¿Cuántos laboratorios han instalado en estos 33 años de operación?

Hemos implementado más de 500 laboratorios de distintos tamaños en todo el país, desde Lima hasta ciudades como Puno. Trabajamos con el Ministerio de Salud, EsSalud, las Fuerzas Armadas y los principales grupos privados de clínicas.

¿Cuáles son sus líneas de negocio?

Tenemos tres divisiones de negocio que es parte de nuestro core tradicional: implementación de laboratorios especializados, operación de laboratorios y diagnóstico clínico —al que recientemente se sumó el diagnóstico por imágenes—.

En los últimos años hemos logrado diversificarnos, integrando operaciones verticalmente. Hoy operamos laboratorios especializados en una red de 14 clínicas.

¿Qué es lo que mueve el negocio?

La incorporación constante de nuevas tecnologías y el desarrollo de soluciones de punta provenientes de Europa y Estados Unidos y la capacitación permanente del personal de salud.

¿El crecimiento de la empresa depende del crecimiento del sector salud y las inversiones de las clínicas?

Sí, pero eso no nos limita. Sabemos que salud junto con la educación son sectores donde está probado que el Estado por sí solo no puede cerrar las brechas para ofrecer una atención de calidad, entonces, en la medida que haya un trabajo conjunto habrá mas oportunidad de crecimiento.

En los últimos años se habla del gasto ineficiente porque es, lamentablemente, la naturaleza del Estado; pero en la medida que se puedan generar estos espacios conjuntos para generar una mayor cobertura en salud y educación, sin duda, podremos cerrar las brechas.

Crecimiento hacia el 2027, ¿adquisición?

¿Cuál es su proyección de crecimiento para el 2026?

Respecto a 2024, proyectamos cerrar 2025 con un crecimiento del 12% en facturación. Para 2026 estimamos una expansión orgánica del 10%.

¿Evalúan una adquisición?

Sí. Nuestro crecimiento estará ligado a la diversificación y a la integración de operaciones. Estamos definiendo el plan 2026–2027 y realizamos una debida diligencia para adquirir un centro de imágenes. Tendremos novedades en el primer semestre del 2026.

¿Implementarán un centro de diagnóstico por imágenes propio?

Sí, ya hemos empezado en Lima y el plan es expandirnos a provincias, aunque no te puedo precisar el horizonte temporal. Estamos evaluando la compra de un centro que ya está operando porque la idea es escalar el negocio. La idea es contar con centros de imágenes con acceso directo a la calle.

¿Sería una nueva empresa dentro del paraguas de Sistemas Analíticos?

Sí, sería una nueva compañía bajo el paraguas de Sistemas Analíticos.

¿La posible adquisición será con recursos propios?

Hasta ahora, todas nuestras inversiones han sido 100% con recursos propios y el accionariado es completamente familiar. Sin embargo, para crecer en nuevas áreas evaluamos sumar socios con conocimiento especializado. Ya contamos con aliados estratégicos y analizamos una nueva estructura societaria corporativa para el corto plazo.

¿Su plan al 2027 incluye internacionalizarse?

No. Aún tenemos mucho por desarrollar en el país. Queremos generar más impacto en poblaciones vulnerables, por lo que la internacionalización no está prevista para 2026 ni 2027.

¿Cuál será el CAPEX que destinarán para el 2026 y 2027?

Solo el negocio tradicional de diagnóstico requiere entre US$ 5 millones y US$ 7 millones anuales, destinados al capital humano y la renovación de equipos. Las nuevas inversiones están incluidas en ese CAPEX.

¿Y cuánto destinarán a su diversificación?

Dentro del CAPEX anual está incorporada las nuevas inversiones.

Integridad y valor sostenible

¿Hay miembros de la segunda generación trabajando en la empresa?

La empresa fue fundada por mis padres, quienes se retiraron hace nueve años. Hoy soy el único miembro de la familia en la gestión. Estamos transitando hacia una dirección profesional, con ejecutivos no familiares. No tenemos un plan de sucesión formal, pero estamos trabajando en ello para consolidar la empresa como grupo.

Ganaron el premio EMA Empresas Familiares en Integridad y Valor Sostenible. ¿Qué los hizo destacar?

Un acierto clave fue integrar las áreas de sostenibilidad y comunicación externa en la estructura formal del grupo, bajo la gerencia general. Eso nos permitió tener una mirada estratégica y sostenible. Además, trabajamos bajo una visión de valor compartido, fundamental para una empresa del sector salud.

¿Cómo aterrizan esa visión de valor compartido?

A través de iniciativas concretas. Participamos en la lucha contra la anemia mediante la alianza Más Salud en Comunidad, que incorpora innovación e inteligencia artificial. Un caso exitoso fue en una zona alejada de Cajamarca, donde implementamos telemedicina junto a empresas del sector salud, farmacéuticas y una compañía de comunicaciones satelitales. También hemos impulsado campañas de donación de sangre. En total hemos beneficiado a más de 81.000 personas.

¿Qué impacto tienen estas acciones en sus finanzas?

Nuestra responsabilidad es con nuestros 150 colaboradores. Ser socialmente responsables no implica un retorno directo en los ingresos, pero es parte de nuestro legado. Como referentes en el sector, generar valor compartido es una responsabilidad.

¿Algún consejo para las nuevas empresas familiares?

Mantener el equilibrio entre la visión de la primera y la segunda generación es clave; para ello, deben existir lineamientos claros y cumplirse. Además, en países como el nuestro, el valor compartido no debe entenderse como algo ajeno al negocio: la sostenibilidad y los resultados deben convivir. Las empresas familiares pueden y deben ser motor de desarrollo, especialmente en las periferias urbanas. Ese es el mensaje que queremos transmitir y contagiar a otros actores.