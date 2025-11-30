Victor josé Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos, empresa dedicada a la implementación de laboratorios especializados en el país. Crédito: Sistemas Analíticos.
Sistemas Analíticos es una empresa que no pasa desapercibida en el sector salud, en Perú. Su CEO, Victor José Alfaro, confirma que la firma proyecta crecer 12% en 2025, además de estar en un proceso de due diligence para adquirir un centro de diagnóstico de imágenes (radiografías, tomografías, etc.). ¿Cuáles son sus otros objetivos?

