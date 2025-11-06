Este contexto está empujando a los grupos familiares a replantear su visión estratégica y a mirar más allá del largo plazo tradicional, advierte Miguel Puga, socio líder de Empresas Familiares en PwC Perú. Ante este panorama, tres expertos analizan para G de Gestión los desafíos de las empresas familiares para el nuevo año:

1. La internacionalización como antídoto

Ante un mercado interno y regional altamente concentrado —“seis o diez grupos empresariales dominan el 90% del mercado”—, María José Ibáñez, profesora e investigadora de Centrum PUCP, sostiene que la salida para las empresas familiares es mirar afuera. Las alianzas regionales y la exportación de servicios o productos permitirán diversificar riesgos y adquirir nuevos estándares de gestión. Adaptarse culturalmente a los nuevos mercados será tan importante como la estrategia comercial.

De hecho, Enrique Pajuelo, director y representante de la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF), afirma que la internacionalización de empresas familiares peruanas será el común denominador en los próximos años. “Hay una empresa peruana de lubricantes con planta en la India que está abriendo más oficinas en otros países; y otra empresa de retail de zapatos se acaba de expandir a Chile. Entonces, la tendencia es estar regionalmente”, dice.

2. Soltar el control

Ibáñez plantea que uno de los mayores desafíos para las empresas familiares será cultural: aprender realmente a soltar el control y abrir la gestión a más profesionales externos. Mientras en Europa o Estados Unidos las empresas familiares priorizan la rentabilidad, dice, en Latinoamérica aún predomina -en algunos casos- la preservación del vínculo emocional y la cohesión familiar.

“El talón de Aquiles todavía es la resistencia a ceder el mando. Esto se debe a que profesionalizar y delegar exige un alto nivel de confianza en terceros y tener una estructura de gobernanza más transparente”, afirma.

3. Formar buenos accionistas

Enrique Pajuelo, de la AEF, coincide en que profesionalizar la gestión será clave, pero subraya un matiz: “No basta con formar buenos directores, hay que formar buenos accionistas”. ¿Qué significa? Que el accionista logre conciliar la visión de la familia sobre el patrimonio y el apetito de riesgo de sus miembros. De lo contrario, la empresa puede terminar en quiebra.

En las familias, donde a veces prima la emoción sobre el criterio técnico, las decisiones tienden a fragmentarse. ¿Cómo lograr esa ansiada conciliación? “Un adecuado coaching ayuda a conciliar visiones, identificar las habilidades de cada miembro, y definir apetitos de riesgo, evitando que las diferencias familiares destruyan el negocio”, comenta el también fundador de Ladrillos Fortes.

4. Diversificar para resistir

Miguel Puga, Socio Líder de Empresas Familiares en PwC Perú, considera que ante un escenario de posible recesión global e inflación persistente, “diversificar fuentes de ingreso, incluir negocios de servicios digitales y productos de mayor valor agregado que sean menos sensibles a la inflación debería ser considerado cuando menos”.

En ese sentido, señala algunas estrategias financieras que podrían considerarse:

No concentrar el patrimonio en un solo sector (por ejemplo, agroexportación o construcción); invertir en instrumentos financieros líquidos (bonos soberanos, fondos internacionales) y en activos reales (inmuebles, tierras agrícolas). Explorar inversiones en mercados alternativos (energías renovables, tecnología), así como negociar líneas de crédito contingentes con bancos locales e internacionales. Usar coberturas cambiarias (forwards, swaps) para mitigar la volatilidad del dólar, clave en un país altamente dolarizado como Perú; y diseñar estructuras patrimoniales (fideicomisos, holdings familiares) que protejan activos frente a crisis o disputas internas.

5. Fidelizar el talento

Los tres expertos coinciden en que retener talento se hace cada vez más difícil para las empresas. Las nuevas generaciones, sobre todo la Z, no buscan quedarse en una empresa hasta jubilarse. Pajuelo reconoce que se han presentado algunos casos en el que el talento externo suele frustrarse ante estructuras cerradas dominadas por familiares, por eso -resalta- la importancia de que las compañías cuenten con “líneas de carrera y planes de sucesión bien marcadas”.

Ibáñez, por su parte, sostiene que las empresa familiares casi siempre han basado su estrategia en su capital social, es decir, que han estado acostumbrados a establecer relaciones de confianza muy fuerte con sus empleados; no obstante, será un reto mayor hacerlo ante una nueva generación que ya no se compromete a largo plazo con las organizaciones.

6. Gobernanza y transparencia

El ingreso a la bolsa o la atracción de inversionistas externos exige reportes, controles y decisiones menos emocionales. Ibáñez señala que abrirse a la regulación y transparencia mejora la confianza, reduce riesgos y fortalece la reputación familiar. Miguel Puga, de PwC Perú, añade que crear comités de sostenibilidad y profesionalizar la auditoría interna ya no será opcional.

Además, anota que la cada vez mayor adopción de normas sobre sostenibilidad obligará a reportar métricas en la materia. “Consecuentemente, crear un área o comité con dicha visión y con participación familiar ayudaría mucho, también profesionalizar la auditoría interna”.

7. La transformación digital y la IA

“Nos toca a todos autoformarnos”, enfatiza Pajuelo. En muchas empresas familiares, los líderes aún no comprenden cómo la inteligencia artificial puede generar valor. Mientras tanto, los equipos jóvenes ya la usan. El reto, anota Pajuelo, es que los líderes entiendan la IA y la adopten, solo así obligarán al resto de sus equipos a usar las nuevas herramientas y mejorar la productividad de la empresa.

De hecho, Miguel Puga agrega que una habilidad fundamental para un líder a cargo del negocio familiar es saber interpretar datos cuantiosos de mercado, usar plataformas de inteligencia artificial y “quizá liderar proyectos de transformación digital”.

8. Sostenibilidad ambiental: inversión y reputación

Las exigencias regulatorias en sostenibilidad se intensificarán. Puga anticipa que la presión por la descarbonización y la escasez de agua impulsará a las empresas a invertir en tecnologías de reciclaje y energías renovables.

La sostenibilidad, más que una tendencia, será un requisito para acceder a mercados internacionales y mantener licencias de operación, comentan los expertos consultados para este artículo.

9. Red de confianza y cooperación

Ibáñez propone que las empresas familiares, especialmente las más pequeñas, desarrollen redes con universidades, gremios y entidades estatales. “Las colaboraciones ofrecen asesoría, conocimiento y financiamiento. Tender puentes entre empresa y academia será vital para innovar y sostener el crecimiento”.

10. Una sucesión sin sesgos

El relevo de liderazgo sigue siendo un punto ciego. Ibáñez advierte que aún existen sesgos de género en los planes de sucesión: “Suele preferirse al hijo varón antes que a la hija, incluso cuando ella tiene mayor preparación”. El reto está en construir planes de sucesión basados en capacidades, no en lazos de sangre, y en preparar con tiempo a la siguiente generación para roles de gobernanza, no solo de gestión.