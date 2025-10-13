El 65% del PBI nacional provendría de empresas familiares hacia 2026, impulsadas por la digitalización, sostenibilidad e internacionalización. Foto: Andina/ Referencial.
La reinvención empresarial dejó de ser una aspiración y pasó a ser el motor de la competitividad en el mundo. Ante consumidores más digitales y un entorno económico cambiante, cada vez más empresas familiares están revisando su manera de operar, innovar y crecer para no quedarse atrás. El cambio dejó de ser una amenaza para convertirse en una estrategia de supervivencia.

