Martín Reaño Azpilcueta, socio principal en Reaño & Linares Asesores Financieros, indica que la compra y venta de empresas familiares medianas que facturan anualmente entre US$6 y US$30 millones, son las que más movimiento han tenido el 2024, respecto a años anteriores. Sin embargo, los procesos se han alargado y ahora toman de 12 a 18 meses, por lo que hay muchas operaciones que aún no han concluido y estarán cerrándose durante este año.

De esta manera, el experto sostiene que en este 2025 se llegará a un pico en la compra y venta de negocios familiares, ya que hay una incertidumbre que viven los empresarios sobre quién será el próximo presidente del país, lo que ello sería un factor para que decidan vender.

“Hay empresarios que ven como una mejor opción vender antes de correr algún riesgo de que salga como ganador un candidato que no sea pro-empresa, porque en ese momento las empresas valdrán menos; y no es porque les esté yendo mal sino porque la percepción de riesgo en el mercado peruano será mayor”, explicó, tras añadir que desde enero se viene observando que hay un mayor interés por los empresarios, ya que vienen consultando sobre cómo es el proceso de venta.

Así, considerando que las transacciones están demorando en cerrarse en promedio de 12 a 18 meses, Reaño indicó que el año preelectoral lo que hará es acelerar las decisiones que tuvieran los empresarios respecto a si van a vender o no su negocio, ya que sería el mejor momento para hacerlo, pues conforme comience la contienda electoral podría hacer que el precio de venta sea menor.

Además de la política, hay más razones para la venta de empresas familiares. Otra es que el empresario opta por despojarse de sus acciones al no contar con recursos o no estar dispuesto en hacer inversiones para adaptarse a los saltos tecnológicos, por lo que ven ello como una opción para no quedar fuera del mercado y competir con las grandes corporaciones. “También están las empresas que se están consolidando y si no se vende hoy, mañana van a valer menos”, añadió.

Los compradores y sectores de interés

Así como hay empresas familiares que están interesados en vender también se observan muchos compradores para este 2025. Estos son las grandes empresas, fondos de inversión y compañías del extranjero, que ven una oportunidad para adquirir algún negocio a un buen ticket, pues los vendedores no se ponen muy exigentes y colocan un precio accesible para que la transacción pueda concretarse.

“Los compradores son aquellos a los que no les afecta tanto estos ruidos que está habiendo en el Perú, y que saben que es un buen momento para comprar porque los precios están bajos y porque hay mucho empresario que quiere vender. Además, porque mercados como peruano son pendulares, es decir, que ahora está medio complicado pero luego mejorará, entonces compran barato porque tienen las espaldas financiera para esperar a que la situación mejore, y cuando ello suceda harán crecer estas empresas”, anotó el socio principal en Reaño & Linares Asesores Financieros, quien agregó que los fondos de inversión se vuelven más agresivos y comienzan a presentar a ofertas para hacerse de una compañía.

Respecto a los sectores donde habría mayor movimiento de compra y venta de empresas familiares, Martín Reaño puntualizó que, si bien todos los rubros estarán activos, en minería, metalmecánica, alimentos, tecnología, salud y educación se tendría la mayor actividad.

Por otro lado, comentó que dentro del sector tecnológico, las empresas de ciberseguridad son las más buscadas porque es un negocio que tiene potencial de crecimiento, sin embargo, en este caso, los propietarios de estas compañías no están dispuestos a vender porque saben que pueden robustecer más su operación y por aumentar su valorización.

Operación estratégica. El socio principal en Reaño & Linares Asesores Financieros, mencionó que cuando se vende una empresa que está en crecimiento, una estrategia por parte del vendedor es quedarse con un porcentaje del negocio pero con un compromiso por parte del comprador de adquirir dicha participación en un futuro, con el objetivo de que en el mediano plazo la compañía aumente su valor y pueda vender esas acciones a un mejor precio.

