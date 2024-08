De acuerdo al último reporte de la consultora Transactional Tracker Record (TTR), entre enero y julio del 2024 se registraron 88 transacciones por un valor de US$ 1,503 millones que involucran empresas peruanas, las cuales incluyen M&A (43), adquisición de activos (18), venture capital (15) y private equity (12). De esta manera, el número de operaciones logró por primera vez en el año superar lo registrado en similar periodo del 2023 al experimentar un crecimiento de 6.02%, aunque en valor representa una contracción de 67.41%, sin embargo, hay que precisar que no se dieron a conocer los montos acordados en la mayoría de deals.

Solo en julio, se efectuaron 16 transacciones manteniendo el ritmo del mes previo y siendo los más altos en lo que va del año a nivel de número de operaciones. Las operaciones que más destacan es la venta del negocio de molienda de Alicorp a la compañía ASAI Capital Holding, conformado por empresarios de Bolivia, así como la adquisición del 20% de la startup Torsa por parte de Vixora, compañía de Ferreycorp. En ese periodo también se concretó la compra de Metrópolis Soluciones Logísticas por Scharff.

Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas, señala que es probable que se mantenga este buen dinamismo en el mercado de M&A en el resto del 2024 y proyecta que al mes se estén reportando entre 10 y 15 operaciones . en donde la mayoría serían de ticket bajo (menor a US$ 10 millones) y alrededor de unas tres al mes de ticket medio y alto que van de los US$ 10 millones y superan los US$ 100 millones.

“Los vientos favorables son que el país ya tiene casi 18 meses de estabilidad, las tasas de interés han bajado, con lo que es más fácil financiar adquisiciones y mejoran las valorizaciones, y las materias primas -sobre todo el cobre- han tenido precios altos, lo que da un respiro a la economía. Sin embargo, hay algunas ‘nubes negras’ en el horizonte, en especial una posible recesión en Estados Unidos, el resultado de las elecciones de ese mercado y una posible guerra en el Medio Oriente, lo cual haría que el precio de la energía se dispare”, añade.

Asimismo, menciona que las transacciones más dinámicas van a seguir siendo en energía, sobre todo en las renovable. Además, observa movimiento en el sector minero, construcción, agricultura y salud.

Martin Reaño Azpiluceta, socio en Reaño & Linares Asesores Financieros, comenta que el mayor movimiento en el mercado M&A se está observando entre las empresas familiares pequeñas y medianas que facturan anualmente entre US$ 5 millones y US$ 30 millones. Esto se daría porque este tipo de empresarios estaría optando por vender su negocio debido a que en los últimos años se presenció mucha incertidumbre en el país.

“Al estar en un mercado muy líquido, siempre habrá grandes empresas, corporaciones o fondos de inversión que tienen las espaldas financieras para sortear este ruido político o crisis que puedan venir. Estas compañías que tienen el dinero saben que eventualmente va a llegar la calma y están comprando negocios porque tienen la capacidad de sentarse a esperar a que se aclaren las normas del mercado”, complementa, tras precisar que el mayor movimiento se da en los sectores de tecnología y salud.

Interés por compañías extranjeras

Dentro de las operaciones reportadas por TTR, unas 20 corresponden a empresas peruanas que adquirieron compañías, participaciones o activos en el extranjero por un valor conjunto superior a los US$ 105 millones. Así, al haberse registrado una cifra récord en el 2023 con 23 operaciones, todo hace suponer que este 2024 se llegaría a un nuevo máximo de los últimos años.

Entre las adquisiciones outbound (firmas peruanas que adquieren targets en el exterior), el 75% de estas se concentraron en Chile (6), Ecuador (3), Colombia (3) y España (3), siendo los destinos de mayor interés por las compañías locales. Otras de las naciones preferidas son Estados Unidos, México, Argentina e Islas Caimán.

A nivel de los sectores más activos en compras al exterior por parte de las empresas peruanas son los de software específico para industrias (4); banca e Inversión (3); manufactura (2), distribución y retail (2); construcción (2); entre otros.

En opinión de Trelles, el interés de los principales grupos empresariales para hacer compras afuera se está incrementando fuertemente ante la negativa de Indecopi en aprobar ciertas operaciones, lo cual hace que les sea difícil seguir creciendo en Perú.

“Esos grupos se sienten más cómodos en invertir en países de la región que conocen, sobre todo lo vemos mucho en Chile, Ecuador, Colombia y, con algo menos de interés, Bolivia. Son países con mercados y culturas similares y cercanía geográfica, lo que hace más fácil el manejo de las organizaciones”, sentencia.

Fuente: TTR

En corto:

Motivaciones. El socio en Reaño & Linares Asesores Financieros puntualizó que una de las razones por la que una empresa extranjera compra una local se da con la intención de ingresar a un nuevo mercado como el Perú. Otra motivación es el crecimiento a gran escala y se opta por adquirir a un competidor. De otro lado, la falta de recursos para hacerse más competitivos lleva a que se venda de forma parcial o total un negocio para que el nuevo accionista haga inversiones que les permita mantenerse en la industria.

LEA TAMBIÉN: Acciona compra negocio de transmisión eléctrica de Perú de Darby International

Temas que te pueden interesar sobre M&A:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.