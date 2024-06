De acuerdo al último reporte de la consultora Transactional Tracker Record (TTR), en los primeros cinco meses del 2024 se registraron 48 transacciones por un valor de US$ 1,342 millones que involucran empresas peruanas, las cuales incluyen M&A (21), venture capital (9), private equity (8) y adquisición de activos (10). El número de operaciones es 15.79% menor que similar periodo del 2023, mientras que en valor representa una contracción de 65.50%, aunque vale precisar que no se dieron a conocer los montos acordados en la mayoría de deals.

En base al informe, la mayor actividad en mayo último la tuvo Volcan Compañía Minera, que estuvo involucrada en dos transacciones. Y es que, la suiza Glencore vendió su participación de 55.028% de las acciones Clase A en la firma peruana por US$ 20 millones a Transition Metals AG de la argentina Integra Capital; posterior a ello, la minera comunicó la venta de su subsidiaria Empresa de Generación Eléctrica Río Baños al Sindicato Energético S.A. (Sinersa) por US$ 30 millones.

LEA TAMBIÉN: Ransa Comercial absorbe operación de Ransa Selva tras decisión de accionistas

Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas, señala que se está observando que el sector energía, sobre todo el de energías renovables, está siendo muy activa durante este 2024, así como también en los rubros de minería e IT (Information technology). Asimismo, afirma que este año están predominando las operaciones de valor mediano.

“El año pasado se tuvo transacciones firmadas de gran tamaño como la de Enel. Para este 2024 esperamos mucha actividad de transacciones de tamaño mediano de entre US$ 50 y US$ 100 millones. También estimamos que se tendrá por lo menos cinco transacciones por encima de los US$ 250 millones de valor compañía”, comenta el experto.

Por su parte, Víctor Abad, Director del área de Corporativo/M&A del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, sostiene que, si bien hay una reducción en el número de transacciones y valores reportados ello no implica que se haya desacelerado el mercado, sino que al registrar un récord de operaciones en el 2023, está siendo todo un reto superar las cifras previas.

LEA TAMBIÉN: Palamina compra filial de Aurania con miras a desarrollar proyecto minero Pluma

En esa línea, Abad puntualiza que el mayor movimiento se está reportando en los sectores de retail, infraestructura y agroindustria, tendencia que se mantendría hacia la segunda mitad del 2024, sobre todo por una reactivación de obras de infraestructura que harían que haya una mejor actividad.

Países interesados

Según el reporte de TTR, desde el 2010 las empresas estadounidense son las que realizan más adquisiciones de empresas peruanas, sin embargo, hay otras dos nacionalidades que también están ganando relevancia en el mercado. Y es que, de las 34 adquisiciones inbound (empresas extranjeras que adquieren una local), más del 50% se concentran en compañías de Estados Unidos, Chile y Canadá.

Trelles señala que, si bien hay compradores de capitales peruanos también se está observando mucha actividad de empresas e inversiones de Estados Unidos, que fueron los más activos con 7 operaciones, seguidos de Chile (6) y Canadá (5). En menor medida se registraron compradores de Brasil (3), España (3), Singapur (2), México (2), Paraguay (2), República Dominicana (2) y Emiratos Árabes Unidos (2).

El socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas puntualizó que las empresas de Estados Unidos están interesados en minería e informática, Chile en el rubro minero y retail, y Canadá en minería.

Para el representante del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, a pesar que el mercado peruano no es tan grande como Chile o Colombia, resulta aún atractivo para los inversionistas estadounidenses y europeos, así como de América Latina, que son los que están buscando de forma constante una oportunidad para realizar desembolsos en algún activo o acción de Perú, ya que la oferta que hay es limitada.

“En comparación con la región seguimos siendo un mercado atractivo. Hay muchos fondos de inversión e inversionistas institucionales que buscan oportunidades pero lamentablemente en este momento no hay tantas opciones viables para potenciales adquisiciones. Cuando los inversionistas vienen están buscando un sector en particular y un tamaño determinado de ticket de adquisición, y no necesariamente llegamos a cubrir todos esos factores”, sentencia.

Temas que te pueden interesar sobre fusiones y adquisiciones:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.