Fachada del Centro de Investigación y Desarrollo de Neusoft Medical en Beijing, China. (Foto: Ani Lu Torres)
Ani Lu Torres
(Desde Beijing) A Brian Liu, jefe regional de Neusoft Medical en Latinoamérica —la empresa que fabricó el primer tomógrafo de China—, le tomó casi una década recorrer todo el Perú antes de decidir abrir aquí la primera oficina de la empresa en Sudamérica, en 2013. Hoy, la compañía tecnológica china posee el 25% del mercado peruano de tomógrafos y planea incrementar su facturación local en 15% hacia el 2026, ¿cómo?.

