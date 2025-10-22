Los funcionarios chinos, liderados por el presidente Xi Jinping, proyectan una confianza total en su economía. (Foto: ADEK BERRY / AFP)
Los funcionarios chinos, liderados por el presidente Xi Jinping, proyectan una confianza total en su economía. (Foto: ADEK BERRY / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

El gran debate sobre la economía china ha enfrentado durante mucho tiempo a quienes la ven como una burbuja a punto de estallar contra quienes la consideran un éxito sostenible. Ahora surge un nuevo debate, potencialmente mucho más desagradable.

TE PUEDE INTERESAR

Plata y oro caen juntos: los factores detrás de las caídas más pronunciadas en años
EE.UU. y Australia firman acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras: “Costarán US$ 2”
Maduro, preocupado, usa escudos humanos de forma muy obvia: el análisis de The Economist
De Argentina a Venezuela: América Latina se convierte en una prioridad para Trump
Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo”: oro, petróleo y prescindir de China

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.