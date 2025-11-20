Grupo EFE recibió de PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF) el premio EMA Empresas Familiares en la categoría Gestión y Transformación del Talento. “Empezamos hace tres décadas con 50 personas; hoy somos 5.000 familias”, recuerda Ricardo Del Castillo, accionista y presidente ejecutivo de Conecta Retail, una de las unidades de negocio del grupo.

Este medio entrevistó a Del Castillo y a Manuel Tudela, fundadores del holding que nació en Chiclayo y que hoy tiene en su portafolio marcas como Tiendas EFE, La Curacao, Financiera Efectiva, Motocorp y el Marketplace Juntoz.

Ricardo Del Castillo, Paul Romero (de AEF Perú) y Manuel Tudela en la ceremonia de premiación del premio EMA Empresas Familiares. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec

LEA TAMBIÉN: Grupo Efe y su plan para superar las 200 tiendas e incrementar su facturación a doble dígito

¿Cómo fueron los inicios?

Ricardo del Castillo: Compramos Tiendas EFE cuando era una empresa del Grupo Ferreyros. La adquirimos Manuel y yo, 50% cada uno. Nosotros trabajábamos en Ferreyros y conocíamos el negocio.

Como Tiendas EFE vendía a crédito, había un expertise fuerte en crédito y cobranza. Cuando llegaron los chilenos y sus negocios de retail y financiero, adquirimos una Edpyme, que ahora es Financiera Efectiva. Hemos comprado varias empresas y hoy somos líderes en electrodomésticos, en motos y nuestra financiera tiene indicadores muy buenos.

¿En algún momento se les presentó una oferta de compra?

Del Castillo: Dos años después de adquirir Tiendas EFE nos hicieron una oferta que nos habría vuelto millonarios. En todo este tiempo hemos tenido unos 15 acercamientos. Pero éramos jóvenes y nuestro trabajo era lo que sabíamos hacer. No la vendimos.

¿Ya hay miembros de la nueva generación familiar involucrada en la compañía?

Del Castillo: Desde el inicio formamos un directorio con independientes. Siempre tuvimos tres sombreros: accionistas, directores y empleados. Nuestros hijos, por política, deben conocer la compañía y algunos han hecho pasantías por un tiempo limitado. No existe la idea de que la empresa tenga que ser sucedida por un Tudela o un Del Castillo. Esto es como cualquier deporte: si tienes a los mejores jugadores, internos o externos, vas a triunfar.

Tudela: Tenemos un protocolo familiar. Si alguien de la familia quiere trabajar en la empresa, debe cumplir con todos los requisitos del puesto y competir incluso con candidatos externos. La idea es buscar lo mejor para la compañía.

Planes de expansión

¿Cuál es la meta para 2026?

Del Castillo: Hoy tenemos presencia en todas las ciudades con más de 23.000 habitantes, pero estamos evaluando abrir una tienda en el VRAEM: ya estamos buscando el local. Esto me recuerda cuando hace 28 años fuimos los primeros en abrir una tienda de electrodomésticos en Ayacucho. Quizá entremos en más lugares que antes estuvieron vetados.

¿Van a superar las 230 tiendas en el corto plazo?

Tudela: Dependerá del mercado. En los últimos años, el mercado se ha mantenido estático. Nuestro crecimiento ha venido por mayor participación. Esperamos que la economía mejore para tener ese viento a favor.

Gestión del talento: Empresa Más Admirada 2025

Han ganado en la categoría Gestión y Transformación del Talento. ¿Qué significa eso para ustedes?

Tudela: El talento siempre ha sido prioridad. Hemos creado un ambiente laboral donde todos quieren estar. Usamos la empresa como medio para que todos se desarrollen.

¿Qué políticas han incorporado?

Tudela: Incentivos para que los colaboradores se capaciten. Enviamos a ejecutivos a cursos, visitas a empresas de nivel mundial, fomentamos intercambios. Además, tenemos un buen nivel de incentivos por desempeño y apostamos por la meritocracia.

¿Cómo manejan la diversidad?

Del Castillo: Es enorme. Tenemos gente de selva, sierra y costa, diferentes niveles educativos y acentos. Fomentamos que todos se expresen. Tenemos colaboradores con discapacidad y el 47% de nuestros ejecutivos en tiendas son mujeres.

Tudela: También tenemos una política de prácticas. Hay 35 practicantes que recién terminaron su carrera y de ellos, entre el 80% y 85% se queda trabajando con nosotros.

¿Cuántos empleados tienen actualmente?

Del Castillo: Cinco mil empleados, que en realidad son 5.000 familias.

El valor del talento

¿Qué valoran más en los ejecutivos que están en los puestos clave?

Tudela: Primero, que respeten a la gente. Luego, que tengan capacidades. Un gerente tiene enorme responsabilidad y debe tener habilidades humanas, sociales y técnicas. Hemos tenido casos de muy buenos gerentes técnicos que no prosperaron porque su manejo del factor humano no daba la talla.

¿Cómo manejan la gestión del talento en el día a día?

Del Castillo: Tenemos directorio desde hace 30 años. Las decisiones importantes se discuten ahí: somos siete directores. Los ejecutivos tienen dos cosas: libertad para hacer y nuestra confianza. Eso impulsa un excelente clima laboral. También solemos visitar las tiendas porque eso ayuda a que la gente se siente identificada. Cuando ha habido problemas, siempre hemos ayudado. En pandemia tuvimos ocho médicos disponibles para cualquier colaborador.

Tudela: Para nosotros, sin gente no se hace nada. La gestión del talento es la base del crecimiento.

Tecnología, IA y desafíos del futuro

¿Cuáles son los principales desafíos en el corto plazo en gestión del talento?

Tudela: El gran desafío es el cambio tecnológico, que avanza a una alta velocidad. Somos conscientes de eso desde hace tres años y venimos trabajando fuerte. Además, ese talento recién se está formando en el país, así que nuestra política ha sido capacitar a nuestra gente. Hacemos reuniones y capacitaciones sobre nuevas herramientas. Un reporte que antes tomaba tres horas ahora se hace en 20 minutos.

Este desafío tecnológico, aunque no lo parezca, es grande porque toma tiempo y la velocidad del mercado no siempre te lo da. Seguramente tendremos que traer talento adicional para acelerar la adaptación.

¿Han calculado cuántos puestos cambiarán de perfil?

Del Castillo: No lo hemos estimado, pero lo estamos incorporando poco a poco, según las necesidades. Nuestra función es dar a la gente todas las herramientas para alcanzar los logros que exige el mercado.

¿Están incorporando un área de innovación?

Del Castillo: Sí. Equipos de desarrollo con gente de alto perfil tecnológico que no está en el día a día, sino que mejora procesos desde atrás. Luego capacitan a los usuarios. Estamos avanzando primero en la financiera.

¿Se extenderá al resto de negocios?

Del Castillo: Para nosotros es algo permanente. El departamento de investigación y desarrollo es donde se priorizan y ejecutan los distintos proyectos para las empresas del grupo.

Dato

- La ceremonia de premiación de las Empresas Más Admiradas 2025, denominada desde este año como EMA Empresas Familiares, y organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF) se realizó el 17 de noviembre. Este premio destaca