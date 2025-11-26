El Colegio Químico Farmacéutico del Perú advirtió que el país podría enfrentar quiebres de stock y un escenario de precios más altos en farmacias, luego de que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) suspendiera 239 medicamentos importados por falta de verificación de origen.

La medida afecta principalmente a productos provenientes de India y China, dos países que concentran buena parte de la manufactura farmacéutica mundial. Entre los fármacos retirados figuran la dexametasona -antiinflamatorio de uso extendido en hospitales- y el levonorgestrel, un anticonceptivo de emergencia.

Fallas en el control sanitario

En una entrevista con Canal N, el decano del Colegio Químico Farmacéutico, Aníbal Díaz, explicó que la suspensión responde a que Digemid no ha realizado las inspecciones técnicas en las plantas de origen, un requisito indispensable para validar las buenas prácticas de manufactura.

Según Díaz, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene paralizados estos viajes de inspección desde hace años, pese a que son financiados por los propios laboratorios importadores y no generan gasto estatal. Esta omisión, señaló, deja en entredicho la calidad de los medicamentos que han ingresado al país.

“Dependemos casi al 100% de la importación. Si no se verifica que lo que compramos está bien producido, el riesgo es enorme”, dijo.

Escenario de escasez puntual

El Colegio Farmacéutico advirtió que, ante la suspensión de los productos sin alternativa local, algunas farmacias podrían enfrentar escasez temporal. La situación sería más crítica en el caso de medicamentos que no se fabrican en el Perú, lo que obligaría a buscar nuevos proveedores en el extranjero.

Si bien el impacto en precios podría ser moderado, la disponibilidad sí estaría comprometida. “Es un reflejo de la fragilidad del sistema farmacéutico nacional”, añadió Díaz.

La crisis ha reactivado las propuestas legislativas para reemplazar Digemid por una agencia autónoma con facultades técnicas, similar a la FDA de Estados Unidos. El Colegio Farmacéutico respalda un modelo independiente del poder político, capaz de aprobar y supervisar productos de manera más ágil y rigurosa.

En el corto plazo, Díaz planteó una salida temporal: contratar equipos de farmacéuticos que viajen a India y China para completar en tres meses las verificaciones pendientes. Esta opción, sin embargo, requiere que el Minsa libere los recursos administrativos correspondientes.

Acusación de un “cártel” farmacéutico

Durante la entrevista, Díaz también denunció la existencia de un “Cártel de Laboratorios” que habría manipulado los precios de medicamentos entre 2006 y 2020. Señaló que hubo conocimiento dentro del Estado sobre estas prácticas y exigió sanciones penales.

“Si encarecen un medicamento, están poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Esto no puede quedar sin castigo”, afirmó.

El decano sostuvo que la situación actual confirma la mercantilización de la salud y la ausencia de un sistema robusto que regule con firmeza el mercado farmacéutico en el Perú.