Minsa prohíbe nuevos productos y servicios en farmacias y boticas tras actualizar normativa. Foto: gob.pe
Minsa prohíbe nuevos productos y servicios en farmacias y boticas tras actualizar normativa. Foto: gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Salud (Minsa) actualizó la lista de productos y servicios que farmacias, boticas y establecimientos similares tienen prohibido comercializar o brindar a los usuarios,

Los establecimientos incluidos se encuentran “farmacias, boticas, farmacias de los establecimientos de salud y botiquines”.

, a excepción de agua, bebidas con electrolitos y alimentos para regímenes especiales.

LEA TAMBIÉN: Minsa retirará otro lote de medicamentos que no cumplen requisitos sanitarios

Asimismo, queda prohibido la venta de animales, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vapeadores, combustibles, insecticidas, materiales de ferretería y construcción, medicamentos veterinarios, muebles, pinturas, plantas, flores y ropa o calzado, excepto los desechables de uso hospitalarios y neonatales como ropa de cama o prendas para pacientes y personal de salud (batas, gorro, cubrecalzado y delantales).

(presenciales o virtuales), degustaciones de alimentos, así como juegos de casino o tragamonedas.

LEA TAMBIÉN: Farmacias que vendan libremente medicamentos que requieren receta serán multadas: ¿Con cuánto?

Además, tampoco pueden ofrecer videojuegos, máquinas de peluches y premios, loterías y apuestas, lavandería, locutorios, recolección de muestras para laboratorio clínico, ni servicios de belleza como peluquería, spa, masoterapia, cosmetología y podología.

El incumplimiento de esta nueva normativa puede ser sancionado con una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (5,350 soles al valor del 2025), según el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos.

El incumplimiento de esta nueva normativa puede ser sancionado con una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
El incumplimiento de esta nueva normativa puede ser sancionado con una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Minsa identifica 239 productos farmacéuticos que no aprobaron inspecciones de Digemid
Inversión en salud creció, pero continúan brechas por centros en condiciones inadecuadas
Alerta sanitaria por sedante: Minsa inmovilizó lote de Edetoxin por brote de bacteria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.