Identifican productos farmacéuticos de laboratorios que no aprobaron inspecciones de Digemid. (Foto: Indecopi)
Redacción Gestión
Fueron identificados (Digemid), informó el Ministerio de Salud.

Según la entidad, .

“El proceso continuará hasta alcanzar el 100% de los casos detectados, garantizando la depuración progresiva y sostenida del registro nacional”, añadió el ministerio en un comunicado.

Asimismo, el Minsa anunció que, , se realizó la inmovilización total del Lote ABO25001 del medicamento Edetoxin, así como la recuperación del 99.9 del mencionado lote.

Asimismo, se realizó el cierre del importador del producto y se emitió una alerta epidemiológica. Finalmente, también se efectuó la revisión del registro sanitario de los medicamentos importados en el país para asegurar la calidad y seguridad de estos.

Renuncia del viceministro de Salud Pública

El Minsa, por otro lado, informó que aceptó la renuncia del viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, y que se evaluará la permanencia de otros funcionarios como parte de una reorganización institucional.

“La nueva conducción Ministerial continuará implementando medidas orientadas a asegurar la calidad y el control efectivo de los medicamentos en todo el país”, puntualizó el ministerio en su pronunciamiento.

Además, precisó que se encuentra fortaleciendo la Digemid y que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para convertir a esta entidad en la Autoridad Nacional de Medicamentos, lo que, según afirma, permitirá mejorar el control y las regulaciones en el sector.

El Minsa informó que aceptó la renuncia del viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, y que se evaluará la permanencia de otros funcionarios. Foto: Minsa
