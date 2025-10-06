La farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK), con 58 años de presencia en el Perú, se alista para introducir su portafolio oncológico en el país. Foto: Andina
La farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK), con 58 años de presencia en el Perú, se alista para introducir su portafolio oncológico en el país. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

La farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK), con 58 años de presencia en el Perú, se alista para introducir su portafolio oncológico en el país. Actualmente, la compañía opera en dos grandes áreas: medicinas generales y vacunas. En diálogo con Gestión, Erika Pagani, gerente general del clúster Latina South Pacific (LSP), que abarca Chile, Ecuador y Perú, explicó los próximos pasos de la firma y adelantó las innovaciones que llegaran a suelo local.

TE PUEDE INTERESAR

Farmacéuticas internacionales muestran interés en el mercado peruano y concretan su primer acercamiento
Trump anuncia un arancel del 50% al cobre y evalúa uno del 200% a las farmacéuticas
Envases Lima prevé mejoras en planta de Ate: foco en sector belleza y farmacéuticas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.