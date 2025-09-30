Conozca la relación de beneficiados. FOTOS: VIOLETA AYASTA / GEC
Conozca la relación de beneficiados.
El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la Resolución Ministerial n.° 638-2025/MINSA, que aprueba la relación nominal del personal administrativo CAS beneficiado con el proceso de nombramiento.

"Aprobar la relación nominal consolidada a nivel nacional por unidad ejecutora del personal apto en el proceso de nombramiento del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo N° 1057 del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales", indica el texto legal.

Conozca la lista de nombrados:

El listado de los nombrados se encuentra en los siguientes links.

Anexo (Parte 1)

Anexo (Parte 2)

Anexo (Parte 3)

Anexo (Parte 4)

Anexo (Parte 5)

Anexo (Parte 6)

El ministro de Salud, César Vásquez, manifestó anteriormente que este compromiso cumplido forma parte de los siete beneficios laborales que su gestión ha impulsado: nombramiento CAS asistencial, ascenso hasta dos niveles, nombramiento de contratos bajo el Decreto Legislativo n.° 276, nombramiento CAS administrativo, nombramiento de personal CLAS, cambio de grupo ocupacional y reconocimiento de línea de carrera.

El Ministerio de Salud publicó la resolución ministerial con personal CAS nombrado. (Ministerio de Salud)
