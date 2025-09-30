El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la Resolución Ministerial n.° 638-2025/MINSA, que aprueba la relación nominal del personal administrativo CAS beneficiado con el proceso de nombramiento.

"Aprobar la relación nominal consolidada a nivel nacional por unidad ejecutora del personal apto en el proceso de nombramiento del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo N° 1057 del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales", indica el texto legal.

Conozca la lista de nombrados:

El listado de los nombrados se encuentra en los siguientes links.

Resolución Ministerial N.° 638-2025-MINSA:

El ministro de Salud, César Vásquez, manifestó anteriormente que este compromiso cumplido forma parte de los siete beneficios laborales que su gestión ha impulsado: nombramiento CAS asistencial, ascenso hasta dos niveles, nombramiento de contratos bajo el Decreto Legislativo n.° 276, nombramiento CAS administrativo, nombramiento de personal CLAS, cambio de grupo ocupacional y reconocimiento de línea de carrera.

