El empleo juvenil pasa por sus peores momentos. Al 2025, acumuló cuatro años consecutivos retrocediendo.| Andina
El empleo juvenil pasa por sus peores momentos. Al 2025, acumuló cuatro años consecutivos retrocediendo.| Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El presidente José María Balcázar firmó un proyecto de ley, en condición de coautor cuando era congresista, para establecer una cuota de empleo joven en las empresas públicas y privadas. Esto, en busca de atender un grave problema de desempleo en este grupo.

TE PUEDE INTERESAR

Presidente Balcázar firmó proyecto para “eliminar” la tercerización laboral: ¿afectaría al empleo?
BCRP: masa salarial formal creció 6.9%, impulsada por mayor empleo
Economía peruana: se necesita 5% para crear empleo, ¿qué pasa si nos quedamos en 3%?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.