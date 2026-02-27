El Ejecutivo intensificó sus acciones frente a la inseguridad ciudadana y las emergencias climáticas con el despliegue nacional de cerca de 6 mil nuevos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida busca ampliar el patrullaje preventivo, fortalecer el orden interno durante el proceso electoral y reforzar la atención en regiones afectadas por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

El anuncio fue realizado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante el inicio del primer Proceso de Destrucción de Drogas del 2026, desarrollado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.

“Estamos actuando con decisión y de manera coordinada para recuperar la seguridad de nuestros ciudadanos. Más policías en las calles significan mayor prevención del delito, mejor capacidad de respuesta y un Estado presente donde más se necesita”, sostuvo la jefa del Gabinete.

Los agentes, egresados de las 17 escuelas de formación de la institución, se integrarán al servicio entre el 19 y 20 de marzo. Su labor estará orientada a combatir la criminalidad, garantizar la seguridad del proceso electoral y atender las emergencias generadas por las precipitaciones en distintas zonas del país.

Miralles destacó que el Gobierno viene implementando una estrategia integral que articula seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres y combate a las economías ilegales. “Mientras intensificamos la lucha contra las organizaciones criminales, también movilizamos recursos, maquinaria y equipos técnicos para atender a las regiones afectadas por las lluvias y proteger la vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

La premier Denisse Miralles encabezó el inicio del primer proceso de destrucción de drogas del 2026 en la Diroes, donde anunció el despliegue nacional de 6,000 nuevos policías. Foto: PCM.

Golpe al narcotráfico

En paralelo al anuncio, el Ejecutivo dio inicio al primer proceso de destrucción de drogas del año, que incluyó la incineración de más de ocho toneladas de sustancias ilícitas incautadas en diversos operativos a nivel nacional.

La actividad contó con la presencia del ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, así como representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, Devida, el Proyecto Especial CORAH y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos.

“El Estado no cederá ni un solo centímetro frente a las economías ilegales. la droga que hoy se destruye no volverá a causar daño ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. Seguiremos firmes, junto a la Policía Nacional y los aliados internacionales, defendiendo la legalidad, la salud pública y la seguridad ciudadana”, manifestó el titular del Interior.

Según detalló la premier, en lo que va del año la Policía Nacional ha decomisado más de 13 toneladas de droga, principalmente derivados cocaínicos y cannabis sativa (marihuana), en intervenciones realizadas por la Dirección Antidrogas (Dirandro) y otras unidades especializadas.

Estrategia integral

Finalmente, la presidenta del Consejo de Ministros reafirmó que el Ejecutivo continuará reforzando el equipamiento y las capacidades operativas de la Policía Nacional, así como la coordinación intersectorial, para enfrentar la criminalidad organizada y responder a los desastres naturales.

“El Gobierno está actuando con unidad, firmeza y coordinación para devolver la tranquilidad a las familias peruanas, combatiendo el crimen organizado y asegurando una presencia activa del Estado en todo el territorio nacional”, finalizó.