Al menos cinco integrantes del gabinete liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, registran investigaciones en el Ministerio Público por presuntos delitos como colusión agravada, negociación incompatible, falsificación de documentos y contaminación ambiental, según reportes fiscales y declaraciones juradas.

Las indagaciones comprenden a los titulares de las carteras de Justicia, Vivienda, Interior y Educación, así como a la propia jefa del gabinete, en un contexto que ya genera reacciones en el Congreso.

Investigaciones en Justicia y Vivienda

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, cuenta con tres investigaciones fiscales vigentes: una por presunta colusión agravada y dos por negociación incompatible. De acuerdo con la información consignada en registros oficiales, también tuvo procesos previos por colusión, negociación incompatible y abuso de autoridad que fueron archivados o sobreseídos. Asimismo, reportó expedientes administrativos por presuntas infracciones al Código de Ética de la Función Pública, los cuales no derivaron en sanciones.

En tanto, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, afronta hasta cinco investigaciones fiscales. Entre ellas figuran dos por presunta negociación incompatible y contaminación ambiental. Todos los casos se encuentran actualmente en trámite, según el reporte difundido.

Caso en el Ministerio del Interior

En el sector Interior, el ministro Hugo Begazo de Bedoya registra un proceso abierto por el presunto delito de falsificación de documento público, que se tramita en el Juzgado Unipersonal de Lima Este.

De acuerdo con su declaración jurada, la investigación se vincula a la firma de un documento para el saneamiento de un terreno de la comisaría de Santa Anita, cuando se desempeñaba como jefe de la Región Policial.

Denuncia archivada en Educación

Por su parte, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, fue denunciado en 2013 por presunto abuso sexual. Según un comunicado oficial, dicha denuncia fue archivada y el caso no continúa en trámite.

Investigación a la jefa del gabinete

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, también figura en una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo. La indagación está relacionada con hechos vinculados a su desempeño como directora de proyectos en ProInversión.

De acuerdo con la información disponible, el caso se encuentra en evaluación dentro del Ministerio Público.

Reacciones en el Congreso

El escenario ha generado cuestionamientos en el Parlamento. El congresista Wilson Soto (Acción Popular) señaló a Canal N que una persona con investigaciones fiscales “no es idónea” para ejercer un cargo público.

En la misma línea, el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) indicó que su bancada evaluará posibles medidas de control político. “Vamos a estar pendientes y, de ser necesario, presentar una interpelación y posteriormente una censura”, afirmó.

El gabinete Miralles, que mantiene a algunos ministros provenientes de la gestión anterior, enfrenta así un escenario de presión política mientras avanzan las investigaciones fiscales contra varios de sus integrantes.