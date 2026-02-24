El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el fenómeno del Niño costero se encuentra en fase inicial y ya viene generando lluvias intensas en distintas regiones, principalmente en la costa norte. La entidad detalló que el calentamiento del mar frente al litoral peruano ha alcanzado valores que activan los protocolos de vigilancia.

La ingeniera Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Senamhi, explicó que la temperatura superficial del mar frente a Tumbes, Piura y Lambayeque oscila entre los 28 y 29 grados Celsius, condiciones que confirman el desarrollo del evento. Recordó además que el Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ya había declarado el estado de vigilancia desde enero y febrero ante el sostenido incremento térmico.

Mar cálido y tormentas más intensas

Según detalló la especialista, el calentamiento del mar genera mayor inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de tormentas de considerable intensidad. Como ejemplo, mencionó que en Máncora se han registrado acumulados de hasta 60 milímetros de lluvia, mientras que en Tumbes se alcanzaron los 100 milímetros.

En algunos puntos del norte, añadió, se reportaron hasta 160 milímetros en apenas tres horas, superando ampliamente el promedio mensual. Marzo, precisó, es tradicionalmente el mes más lluvioso del año y, bajo condiciones de Niño costero, las precipitaciones tienden a intensificarse.

Alertas por activación de quebradas

El Senamhi mantiene avisos vigentes por lluvias tanto en la costa norte como en la sierra, principalmente durante las horas de la tarde, entre las 3:00 y 4:00 p. m., cuando el calentamiento diurno activa células convectivas.

En las últimas dos semanas se han emitido 22 avisos por activación de quebradas, fenómeno que puede provocar incrementos súbitos del caudal. La entidad exhortó a la población a no acercarse a estos sectores ante el riesgo de desbordes y huaicos.

En Lima, las lluvias se concentran sobre todo en las zonas media y alta de la región. Ávalos explicó que mientras en las partes altas las precipitaciones permiten el almacenamiento de agua, en los sectores intermedios pueden activarse quebradas.

La actividad convectiva es especialmente intensa en la cuenca media del río Lurín. Distritos como Punta Hermosa y Cieneguilla figuran entre los más expuestos durante la temporada de lluvias.

Proyección hasta noviembre

De acuerdo con el ENFEN, el Niño costero podría extenderse hasta noviembre si las temperaturas del mar se mantienen al menos 0,5 grados por encima de lo normal durante tres meses consecutivos. Aunque se prevé una breve disminución de lluvias después del día 27, se estima un nuevo pulso importante de precipitaciones a partir del 5 o 6 de marzo.

En paralelo, Lima ha registrado temperaturas de hasta 30 y 31 grados, mientras que en Tumbes y Piura los termómetros alcanzan los 35 grados. De persistir estas condiciones, el país podría experimentar un otoño e invierno más cálidos de lo habitual en la franja costera, especialmente desde Lima hacia el norte.

El Senamhi informó que toda la data meteorológica es remitida al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), con el fin de apoyar la toma de decisiones frente a posibles emergencias.