El Perú, en especial la costa norte, ya atraviesa una fase de transición hacia el desarrollo de evento del Fenómeno El Niño Costero, que se iniciará en marzo próximo, de acuerdo al más reciente comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitido el viernes 13 de febrero.

Así lo afirmó este jueves 19 el especialista de la Subdirección de Predicciones Climáticas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Yuri Escajadillo, quien explicó que durante febrero se observa un calentamiento progresivo de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana, indicador clave asociado a este fenómeno climático.

“Febrero es un mes de transición hacia este Niño en desarrollo. La intensidad de colores amarillos a rojos en los mapas muestra el calentamiento por encima de los valores normales de la temperatura superficial del mar, lo cual está directamente relacionado con la ocurrencia del evento”, aseveró Escajadillo en diálogo con TV Perú.

El especialista del Senamhio precisó que, de mantenerse esta tendencia, en marzo se ingresarían a condiciones cálidas dentro de los umbrales considerados como El Niño Costero, situación que podría extenderse hasta noviembre del presente año, como lo adelantó el Enfen.

Sostuvo que el calentamiento del mar frente al litoral peruano suele generar impactos significativos, especialmente lluvias intensas en la costa norte y centro, activación de quebradas, huaicos e inundaciones, además de alteraciones en actividades económicas como la pesca y la agricultura.

Como lo pronosticó el Senamhi, esta semana se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte, en especial, en Tumbes y Piura, que causarán inundaciones, activación de quebradas y otros eventos naturales.

Ante este escenario, el especialista enfatizó la importancia de que la población se mantenga informada únicamente a través de fuentes oficiales.

“El Senamhi es el ente encargado de informar sobre peligros hidrometeorológicos, así como el Enfen en el monitoreo del Fenómeno El Niño. Recomendamos a la población seguir únicamente la información oficial”, señaló.

Asimismo, advirtió que la institución continuará emitiendo avisos y reportes conforme evolucione el evento, con el objetivo de que autoridades y ciudadanos adopten medidas preventivas oportunas.

Las declaraciones se producen luego de la activación del estado de “alerta de Niño Costero”, lo que implica una mayor probabilidad de impactos climáticos en los próximos meses, especialmente en las regiones costeras del país.