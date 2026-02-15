Lluvias en la costa peruana continuarán hasta el 19 de febrero. (Foto: Andina)
Lluvias en la costa peruana continuarán hasta el 19 de febrero. (Foto: Andina)
debido al traslado de nubosidad desde la zona andina hacia el litoral, lo que ha generado precipitaciones en Lima y Callao.

Según precisó la entidad, fenómenos que también afectan a Tumbes, Piura y La Libertad.

Además, el Senamhi advirtió sobre la posible activación de quebradas tras estos fenómenos, con mayor riesgo en la zona andina de Cajamarca, La Libertad, Áncash y Lima, donde el monitoreo muestra una situación crítica, sobre todo en el norte del país.

y, aunque los caudales no han aumentado drásticamente, se mantiene la vigilancia.

Javier Mora, especialista del Senamhi, indicó que la situación en Tumbes y Piura es vigilada de cerca por tratarse de una época de lluvias estacionales. Además, mencionó que, aunque es normal para la temporada, la nubosidad es significativa y se sigue analizando el comportamiento de los vientos para actualizar alertas.

Cabe precisar que está en vigencia un aviso meteorológico para la costa hasta el 16 de febrero, aunque la situación se extendería por más días.

