Lluvias de ligera a moderada intensidad se presentarán en la Costa desde el jueves 12 al sábado 14 de febrero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que alertó a 27 provincias de 7 regiones.

Asimismo, se prevé incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica en horas de la tarde. Además habrá presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h.

Para este jueves se prevén acumulados pluviales entre 2 y 15 mm/día en la costa norte, de 0.2 a 5 mm/día en la costa central, y entre 0.5 y 2.5 mm/día en la costa sur.

Estos son los departamentos de posible afectación: Áncash (provincias de Casma, Huarmey, Ocros, Santa), Arequipa (Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay), Ica (Chincha, Nasca, Palpa, Pisco, Ica), La Libertad (Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Virú), Lambayeque (Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque), Lima (Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima) y Callao.

Ante este aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

También aconseja verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.