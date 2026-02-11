Las lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán afectando diversas regiones del país hasta el viernes 13 de febrero, especialmente en la Amazonía y la zona andina , informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Rosario Julca, subdirectora de Predicción Meteorológica del Senamhi, explicó que las precipitaciones registradas en la sierra podrían extenderse hacia la franja costera. “Existe probabilidad de lluvias en sectores de la costa”, desde el norte hasta la costa central, a la altura de Ica, señaló a Andina.

Según precisó, estos eventos se presentarían con mayor persistencia entre el 12 y 13 de febrero. Asimismo, recordó que durante el último fin de semana se reportaron lluvias intensas en Tumbes, situación que podría repetirse en los próximos días.

En la sierra sur, el Senamhi emitió un aviso meteorológico que abarca Arequipa, las zonas altas de Cusco y Puno, así como las áreas andinas de Moquegua y Tacna. En estas regiones se esperan precipitaciones intensas al menos hasta el 13 de febrero.

Lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán afectando la sierra y la Amazonía, con posibles episodios en la costa norte y central, según Senamhi. Foto: Andina.

En el caso de Puno, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, además de nevadas y granizo, principalmente durante las tardes. Fenómenos similares se prevén en las zonas altoandinas de Lima, Ayacucho y Huancavelica, así como en localidades elevadas de Cusco y Arequipa.

Julca detalló que la caída de nieve se registraría en zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, mientras que el granizo podría presentarse en áreas situadas hasta los 3,500 metros.

Respecto a la Amazonía, se esperan lluvias en la selva norte, que comprende Loreto y San Martín, así como en la selva alta central y en las regiones de Huánuco, Pasco y Junín, donde las precipitaciones continuarán en los próximos días.