En tanto, en base al cambio en el estado de alerta que emitió el ENFEN de no activo a vigilancia de El Niño Costero, además de pronósticos de lluvias del Senamhi, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) elaboró mapas de riesgo por lluvias hasta abril del 2026.

En esos mapas, además de identificar 15.5 millones de personas en riesgo, como ya informó Gestión, el CENEPRED advirtió también que existen hasta 7.3 millones de hectáreas de uso agrícola en peligro de ser afectadas por huaicos e inundaciones.

pronóstico de lluvias hasta abril del 2026. Fuente: Senamhi

Riesgo por huaicos

A detalle, la entidad -adscrita al Ministerio de Defensa- prevé que 5.3 millones de hectáreas de superficie agrícola podrían enfrentar niveles de riesgo entre alto y muy alto de ser afectados por movimientos en masa: huaicos, derrumbes, deslizamientos, entre otros, en zonas altoandinas.

Esas previsibles condiciones de riesgo se concentran en su mayor parte en 10 regiones: Junín, Piura, Huánuco, Ancash, Huancavelica, Ayacucho, San Martín, Cajamarca, Amazonas y Cusco, y en menor envergadura en otros departamentos.

Peligro de inundaciones

A esto se suma otros dos millones de hectáreas en niveles de riesgo entre alto y muy alto de ser cubiertas por inundaciones, sobre todo en el norte del Perú, particularmente en las regiones Piura, La Libertad, Lambayeque, además de San Martín y Loreto en la zona nororiental, y al sur en Ica.

Emergencias por lluvias dejan inundaciones y vías bloqueadas en Cusco. (Foto: Andina)

Considerando que en el Perú existe un total de 11.2 millones de hectáreas de uso agrícola, según el Mapa Nacional de Superficie Agrícola que elabora el Midagri, que 7.3 millones estén en riesgo podría significar que el 65.3% o mas de dos tercios de campos de cultivo se podrían ver afectados por la furia de la naturaleza hasta el inicio del otoño.

¿Otra vez el ciclón Yaku?

Consultado sobre el tema, el experto en agroclimatología, Ulises Osorio, advirtió que hay dos factores adicionales a la posible llegada de El Niño, este otoño al Perú, que pueden también afectar a la agricultura. Uno de ellos es la posible ocurrencia -con un 30% de probabilidad hasta ahora- del conocido Ciclón “Yaku”.

Como se recuerda, en el otoño del 2023, el Ciclón Yaku azotó la costa norte del Perú con fuertes lluvias, inundaciones y huaicos que arrasaron campos de cultivo, antes de dar paso al fenómeno El Niño Costero, que dañó también la agricultura.

A esto, Osorio le sumó el hecho de que se encuentra en fase ascendente en el país una anomalía conocida como los Vientos de San Andrés. Estas despejan los cielos, ocasionan más sequedad y tienen diversos efectos adversos en las fases de desarrollo de muchos cultivos.

Siembra de arándanos también podría ser golpeada por los fenómenos climáticos hasta el otoño

Cuando los sembríos requieren, en el otoño usualmente, de menores temperaturas, esos vientos intensos ocasionan mayor radiación solar y estrés hídrico que retrasan la floración y fructificación de muchos cultivos, como la vid, los arándanos, los paltos, mangos, entre otros que se destinan a la agroexportación, anotó.

La respuesta del Midagri

Consultado sobre el tema, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) refirió a Gestión que, a la fecha, está atendiendo a 130,210 productores en 24 departamentos que han obtenido indemnizaciones por el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) en la campaña agrícola 2024-2025.

Indicaron asegurar un total de 63,378 hectáreas a nivel nacional y que las indemnizaciones a través del SAC reconocidas a la fecha, por parte de las empresas de seguros, equivalen al monto de S/ 49,660,203.

Asimismo, refirió que el SAC 2025-2026, cuya vigencia se encuentra activa del 1 de agosto de 2025 al 1 de agosto de 2026, ha destinado más de S/ 73.7 millones para dar cobertura a más de dos millones de hectáreas de cultivos en los 24 departamentos.

AGAP: el seguro es insuficiente

Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, el seguro agrario no basta, pues en la medida que se prevén más áreas afectadas (como se estima oficialmente), el fondo que cubre ese mecanismo del Midagri resulta insuficiente.

En diálogo con Gestión, Amaro observó que, a diferencia de años anteriores cuando se presentó ese fenómeno y que arrojaron pérdidas en hasta 80 mil hectáreas, ahora se advierte, hipotéticamente, que una cantidad mucho mayor de superficie agrícola se podría ver afectada.

Refirió que El Niño Costero que se avizora, si bien se espera que sea de magnitud débil, definitivamente va a generar diversas condiciones de riesgo no sólo para los cultivos, sino para la logística de transporte hasta su acceso a los puertos de embarque.

“Si las autoridades han determinado que son cinco millones de hectáreas agrícolas que se verán afectadas (por huaicos) y han determinado cuáles van a ser las zonas más vulnerables, anteriormente ya habrían tenido que realizar obras (de prevención); la pregunta es qué ha hecho el Estado para proteger esas zonas”, asevero.

Estas declaraciones las dio el titular de AGAP, desde Berlín, donde asiste a la feria internacional Fruit Logistica, en la cual exponen sus productos agrícolas proveedores de diversos países del mundo, entre ellos del Perú.

LEA TAMBIÉN: Cerro Prieto evalúa ampliar área de espárragos tras elevar exportaciones en 2025