Fruitist, firma estadounidense enfocada en la exportación de arándanos con operaciones en Olmos (Lambayeque) —que operaba hasta abril como Agrovisión—, cerrará la campaña 2025/2026 con cerca de 32 millones de kilos de arándanos exportados.

Para la próxima temporada, la compañía proyecta un crecimiento en volumen de hasta 30%, impulsado por la incorporación de nuevas variedades con mayor valor comercial. “Todo el crecimiento en Perú se está dando sobre variedades más modernas que las de hace 10 o 12 años, con mejor aceptación y mayor valor”, afirmó a Fresh Plaza Juan José Gal’Lino, director de operaciones de Fruitist Perú.

La empresa ha ampliado su campaña exportadora en Perú y actualmente opera durante casi todo el año, más allá del segundo semestre.“Sigue habiendo un pico en la segunda mitad del año, pero cada vez comenzamos antes y terminamos más tarde”, explicó.

Esta estrategia ha permitido que el crecimiento de volumen se dé sin desestabilizar el mercado. “El daño a los precios ocurre cuando se pone mucha fruta en pocos días. Aquí es más fruta, pero en más días, y eso beneficia al producto”, señaló.

La segmentación es otro factor central. “Hoy no existe un solo mercado de arándanos. Hay fruta convencional, premium, jumbo y super jumbo, y cada segmento paga distinto”, explicó.

"Una de las grandes ventajas del Perú es su capacidad de producción prolongada", dijo el ejecutivo de Fruitist

Fruitist consolida envíos a EE.UU. y mira a Asia para sostener su crecimiento

Esta diferenciación permite atender mercados con necesidades específicas, desde Estados Unidos —que representa cerca del 50% de las exportaciones— hasta Europa, China y destinos emergentes como Medio Oriente, India o Turquía.

En cuanto a precios, la empresa resaltó que el mercado se ha mantenido estable, a pesar del crecimiento en la oferta. “Aunque los volúmenes crecieron, en las semanas pico no hubo más fruta que otros años. La oferta ha sido ordenada y eso ha evitado caídas significativas de precios”, comentó.

La calidad sigue siendo el eje central de la estrategia. “No se trata solo de crecer en volumen. Mantener y mejorar la calidad es mucho más importante en valor que producir más kilos”, subrayó. Para ello, la gestión de la cadena de frío y los tiempos logísticos desde la cosecha hasta el anaquel son determinantes.

El principal reto al futuro, es la apertura de nuevos mercados. “Países como Japón o Corea serían claves para diversificar destinos y sostener el crecimiento”, afirmó el ejecutivo, insistiendo en que el liderazgo peruano solo será sostenible si se basa en calidad, orden y un profundo conocimiento del consumidor.