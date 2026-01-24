Las exportaciones de aceite de pescado registraron una fuerte contracción durante el 2025, de acuerdo con el reporte de balanza comercial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A noviembre del año pasado, los envíos de aceite de pescado sumaron US$ 471 millones, un retroceso de 29.3% comparado con similar periodo del 2024.

En los últimos años, la venta al exterior de este aceite ha sido errática. En 2022, por ejemplo, se exportó US$ 664 millones, un incremento de 5.9%. En 2023, sin embargo, se envió solo US$ 238 millones, retrocediendo 57.8%. Y, en 2024, con ventas por US$ 657 millones, el crecimiento fue de 183.9%.

En contraparte, otro producto de la pesca industrial, la harina de pescado, sumó envíos por US$ 1,739 millones entre enero y noviembre, un aumento de 13.3%.

Aunque en noviembre la exportación de aceite de pescado se desplomó, la SNP sostiene que parte de esa caída responde a rezagos productivos. (Imagen: Andina)

Para la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, el principal factor para entender esta caída en los envíos de aceite de pescado está en la forma en que funciona el proceso productivo.

Luna detalló que tras la captura de la anchoveta, el producto pasa por un proceso de elaboración y luego por una etapa de estabilización que demora entre 30 y 40 días antes de poder ser exportado.

“No es que se capture y al día siguiente pueda ser exportado. Por tanto, los envíos no los ves [traducidos en valor] inmediatamente, sino que hay un rezago. Entre enero y febrero del 2026 se va a seguir exportando lo que se pescó hasta diciembre del año pasado”, comentó.

Luna, de la SNP, detalló que tras la captura de la anchoveta, el producto pasa por un proceso de elaboración y luego por una etapa de estabilización. Foto: Andina.

A pesar de la caída que muestran las cifras del BCRP, el gremio resaltó que el sector sigue teniendo un peso importante en el comercio exterior. Luna recordó que en promedio el sector pesquero genera US$ 3,000 millones en exportaciones de aceite y harina de pescado al año.

Además, la SNP calculó que solo en la recién culminada segunda temporada de pesca de anchoveta se estarían generando alrededor de US$ 900 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado.