El sector pesca habría registrado un crecimiento de 1.3% en el 2025, informó el Ministerio de la Producción (Produce). El incremento en la captura de anchoveta destinada al Consumo Humano Indirecto (CHI), así como de pota y atún para el Consumo Humano Directo (CHD), explicaron el resultado.

De acuerdo con la cartera, el resultado del sector responde a un mayor volumen de desembarques, principalmente en especies orientadas tanto a la industria de harina y aceite de pescado como al mercado de consumo directo, con impacto en la actividad extractiva y en el desempeño exportador.

Captura de anchoveta, pota y atún sostiene crecimiento del sector pesca en 2025. (Imagen: Andina)

Mayor captura y exportaciones de pota y atún

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, señaló que durante el 2025 se registraron incrementos significativos en la pesca y exportación de recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo.

En el caso de la pota o calamar gigante, la captura habría aumentado en 252%, mientras que las exportaciones se incrementaron en 210.6%.

En tanto, el atún mostró un crecimiento de 193% en captura y de 32.1% en exportaciones.

Estos resultados se dieron en un contexto de mayor actividad extractiva orientada a mercados internacionales, lo que contribuyó al desempeño del sector pesquero en su conjunto.

Anchoveta y consumo humano indirecto

En el segmento de Consumo Humano Indirecto, la pesca de anchoveta habría crecido 3.2% durante el 2025. Produce informó que la cuota autorizada alcanzó las 4.63 millones de toneladas, ubicándose entre las más altas registradas en los últimos cinco años.

La anchoveta continúa siendo el principal recurso hidrobiológico del país en términos de volumen de captura y valor de exportación, principalmente a través de la producción de harina y aceite de pescado.

En el segmento de Consumo Humano Indirecto, la pesca de anchoveta habría crecido 3.2% durante el 2025. (Imagen: Andina)

Exportaciones pesqueras

Como resultado del mayor dinamismo en la captura y procesamiento de recursos hidrobiológicos, Produce estimó que las exportaciones pesqueras habrían alcanzado los US$ 4,266 millones al cierre del 2025. Esta cifra representaría un incremento de 16.5% respecto al año anterior.

Según la entidad, el desempeño exportador estuvo vinculado tanto a productos tradicionales, como la harina de pescado, como a productos orientados al consumo humano directo, entre ellos pota y atún.

Mayor desembarque de pota y atún impulsa el desempeño del sector pesca en 2025. (Imagen: Andina)

Política Nacional de Pesca y marco normativo

Durante el 2025 se aprobó la Política Nacional de Pesca al 2040 mediante el Decreto Supremo N.° 012-2025-PRODUCE. Este instrumento establece lineamientos orientados a incrementar la contribución de la actividad pesquera al PBI nacional, pasando de 0.75% a 1.29%.

De acuerdo con Produce, la política proyecta la generación de US$ 467 millones adicionales en divisas por año y la creación de aproximadamente 64,000 empleos directos e indirectos vinculados al sector pesquero.

Luego de 14 años, se aprobó el nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) del calamar gigante o pota, mediante el Decreto Supremo N.° 003-2025-PRODUCE.

Esta norma establece disposiciones para la actividad extractiva del recurso, con énfasis en la pesca artesanal y en el aprovechamiento sostenible.

Fiscalización y control de la actividad pesquera

En materia de control, Produce informó que durante el 2025 se ejecutaron 163,134 acciones de fiscalización a nivel nacional y se realizaron 3,572 operativos conjuntos en coordinación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público (FEMA), la Sunat–Aduanas, municipalidades y gobiernos regionales.

Como parte de estas acciones, se incorporaron seis vehículos aéreos no tripulados equipados con sensores térmicos y visión nocturna, además de la instalación de 16 cámaras de videovigilancia en los principales desembarcaderos pesqueros del país.

De manera complementaria, 1,100 embarcaciones pesqueras realizaron la instalación de equipos del Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat).

Expansión de la flota en alta mar

Produce también reportó avances en la consolidación de la flota nacional que realiza actividad extractiva en alta mar.

En abril del 2024, el Registro de Naves de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) contaba con 136 embarcaciones inscritas, de las cuales 42 eran artesanales.

Al 22 de diciembre del 2025, el número de embarcaciones registradas ascendió a 662, de las cuales 557 corresponden a la pesca artesanal.

Con este incremento, el país se posiciona como la segunda mayor flota pesquera inscrita en el registro de la OROP-PS, fortaleciendo su participación en la actividad extractiva en aguas internacionales y en los espacios de gobernanza pesquera regional.