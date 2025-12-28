El Ministerio de la Producción (Produce) emitió resolución disponiendo que el inicio de la primera temperada de pesca de anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) en el sur del país correspondiente al periodo de enero a junio del 2026.

Según esa directiva, el inicio de la pesca en el área marítima comprendida entre los 16°00´LS y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, regirá desde este 1 de enero del 2026, siendo la fecha de conclusión una vez alcanzado el límite máximo de captura, o en su defecto, no excede del 30 de junio del año próximo.

La fecha de conclusión de la Primera Temporada de Pesca 2026 de la Zona Sur puede modificarse en función a las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales, previo informe del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, a través de la emisión de la Resolución Ministerial respectiva.

Fijan límite máximo total de captura

El Límite Máximo Total de captura permisible en este periodo, destinado para consumo humano indirecto, será de 251,000 toneladas, pero se podrá modificar en función a las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales que estime IMARPE, para lo cual remitirá a Produce las recomendaciones que correspondan.

Sólo realizan faenas de pesca en el marco de la presente resolución las embarcaciones pesqueras registradas y autorizadas para desarrollar actividades extractivas durante la presente temporada conforme al Límite Máximo de Captura por Embarcación de la Zona Sur.

En caso las capturas de la flota anchovetera alcancen ese límite establecido para el presente período de pesca, se finalizan las actividades extractivas; sin perjuicio de establecer las responsabilidades administrativas o penales de los titulares de aquellas embarcaciones que hubiesen efectuado capturas por encima del límite asignado.

Condiciones para la pesca

Asimismo, el sector dispuso diversas condiciones para el desarrollo de las actividades pesqueras, como que sólo operan las embarcaciones que tengan permiso de pesca vigente para el recurso y cuenten con la asignación de un Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE)-Sur.

Asimismo, emplear redes de cerco con tamaño mínimo de malla de ½ pulgada (13 milímetros), contar a bordo de la embarcación con la plataforma-baliza del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), entre otros.

Igualmente, dispuso diversas medidas de conservación de la anchoveta, y especies asociadas y dependientes, prohibiendo la pesca de anchoveta con tallas menores a las previstas, permitiéndose una tolerancia máxima del 10%, entre otras consideraciones.