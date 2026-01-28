El Perú se mantiene como el principal productor y exportador de arándanos frescos en el mundo y al cierre del 2025 nuestros envíos de ese fruto azul al mundo podrían alcanzar cifras récord, según proyección del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El sector detalló que los embarques del blueberry superaron los US$ 2,216 millones de enero a noviembre del año que pasó, con una participación del 19.1% de las exportaciones agrarias no tradicionales en ese periodo, siendo la más alta en comparación con otros productos como las uvas, paltas, mangos y cacao.

El éxito de la campaña de arándano, anotó, se atribuye a una combinación de factores, como las condiciones climáticas favorables, innovación genética, infraestructura moderna y estrategia de diversificación de mercados.

EE.UU. se mantiene como principal mercado

Además, la estacionalidad de la producción -refiere- permitió aprovechar vacíos de oferta en otras naciones, tomando en cuenta que septiembre y noviembre, son los meses de mayor demanda internacional

El Midagri también dio a conocer que Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino de nuestro principal producto de agroexportación, captando el 46.6% del volumen exportado de los arándanos, seguido por Holanda, China y otros mercados como Inglaterra, Hong Kong, España, Taiwán.

envíos de arándanos habrían cerrado el 2025 con cerca de 370 mil toneladas

Asimismo, el sector ha efectuado proyecciones para el año calendario 2025 resultando mucho más ambiciosas: se estima un volumen de exportación de 370 mil toneladas y alrededor de los US$ 2,500 millones en exportaciones, impulsado por nuevas variedades, prácticas sostenibles y acceso a nuevos mercados.

Las principales regiones productoras de arándanos son La Libertad, Lambayeque e Ica, y con un crecimiento emergente en Lima, Áncash y Piura.

Del mismo modo, el rápido crecimiento del Perú en materia de producción y exportación de arándanos se ha dado en los últimos años. De exportar 10,200 toneladas en el año 2015 se ha incrementado hasta 325,500 toneladas a finales del año 2024, reflejando un ritmo de aumento anual promedio de 47%.

Impulso gracias a acuerdos comerciales

“Sin duda, la vigencia de los acuerdos de libre comercio que el Perú ha suscrito con los más grandes mercados de arándanos, representó para nuestro país un impulso en el fortalecimiento de su competitividad, lo cual ha sido clave para consolidar sus relaciones, al reducir aranceles y agilizar trámites fitosanitarios”, destacó.

La demanda de arándanos en los mercados internacionales ha seguido en alza. Por ejemplo, refiere el sector, las importaciones mundiales de arándanos pasaron de 560 mil toneladas en el año 2018 a 1,032 millones de toneladas en 2024, a una tasa promedio anual compuesta de 12 %.

Los Estados Unidos encabeza la lista de compradores, concentrando en 2024 el 33.9 % del total, equivalente a 349,500 toneladas. Le siguen los Países Bajos con el 11.6 % y Alemania con el 8.0 %.