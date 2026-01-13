La piña deshidratada, aceite de oliva virgen extra y cúrcuma alcanzaron récords de exportación en el 2035 al superar los envíos de años previos. (Imagen: Andina)
La piña deshidratada, aceite de oliva virgen extra y cúrcuma alcanzaron récords de exportación en el 2035 al superar los envíos de años previos. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La canasta agroexportadora del Perú continúa expandiéndose más allá de sus productos emblemáticos. Si bien arándanos, uvas, paltas, café en grano y espárragos siguen liderando los envíos al exterior, otros productos brillaron en el 2025, según un reporte de .

Si bien estos productos aún registran envíos de menor valor a las estrellas como los arándanos y las uvas, estos tres productos destacan por su dinamismo.

LEA TAMBIÉN: Arándanos rompen récord de exportaciones, pero un factor preocupa al Perú

Las “nuevas” estrellas

Hasta octubre del año pasado la piña deshidratada, el aceite de oliva virgen extra y la cúrcuma lograron niveles récord, al superar los valores exportados en 2024 y en años anteriores.

En el caso de la deshidratada, las exportaciones crecieron 88.1% hasta octubre, sumando US$ 13.5 millones. Este resultado estuvo impulsado por el aumento del volumen exportado en 78.3%, con 1,082 toneladas enviadas al exterior.

Estados Unidos fue el principal destino, con envíos por US$ 10.4 millones (73.5%), seguido de Canadá, que destacó al duplicar sus compras y alcanzar US$ 2.1 millones.

En cuanto al virgen, los envíos sumaron US$ 10.9 millones hasta octubre del 2025. El monto superó los resultados del año previo (US$ 2.7 millones) en el que el producto se vio afectado por los cambios climáticos y la escasez de aceituna, insumo principal para su preparación.

Estados Unidos, segundo importador mundial de aceite de oliva, fue el principal destino de las exportaciones peruanas con US$ 3.8 millones. Le siguieron Chile (US$ 2.4 millones), España (US$ 2.1 millones) y Australia (US$ 1.7 millones).

Por otro lado, también se destacó el desempeño de la . Estas exportaciones crecieron 36.3% a octubre de 2025, al alcanzar US$ 8 millones.

Más de la mitad de los envíos, exactamente un 62.7% del total exportado, se concentró en Países Bajos y España. Les siguieron Canadá (6.1%), México (4.7%) y Estados Unidos (4.4%), que se sumaron a los 27 mercados que recibieron cúrcuma peruana en el 2025.

Piña deshidratada, aceite de oliva virgen extra y cúrcuma alcanzaron récords de exportación en el 2035 al superar los envíos de años previos. (Imagen: ComexPerú)
Piña deshidratada, aceite de oliva virgen extra y cúrcuma alcanzaron récords de exportación en el 2035 al superar los envíos de años previos. (Imagen: ComexPerú)

TE PUEDE INTERESAR

Fresa congelada de Perú en el top de la preferencia mundial: la exportación al 2028
Exportación de arándanos de Ica a Estados Unidos crece 38% en la campaña 2025-2026
Mango: mal clima podría agudizar la crisis que afronta su exportación en el norte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.