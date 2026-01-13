La canasta agroexportadora del Perú continúa expandiéndose más allá de sus productos emblemáticos. Si bien arándanos, uvas, paltas, café en grano y espárragos siguen liderando los envíos al exterior, otros productos brillaron en el 2025, según un reporte de ComexPerú.

Si bien estos productos aún registran envíos de menor valor a las estrellas como los arándanos y las uvas, estos tres productos destacan por su dinamismo.

Las “nuevas” estrellas

Hasta octubre del año pasado la piña deshidratada, el aceite de oliva virgen extra y la cúrcuma lograron niveles récord, al superar los valores exportados en 2024 y en años anteriores.

En el caso de la piña deshidratada, las exportaciones crecieron 88.1% hasta octubre, sumando US$ 13.5 millones. Este resultado estuvo impulsado por el aumento del volumen exportado en 78.3%, con 1,082 toneladas enviadas al exterior.

Estados Unidos fue el principal destino, con envíos por US$ 10.4 millones (73.5%), seguido de Canadá, que destacó al duplicar sus compras y alcanzar US$ 2.1 millones.

En cuanto al aceite de oliva virgen, los envíos sumaron US$ 10.9 millones hasta octubre del 2025. El monto superó los resultados del año previo (US$ 2.7 millones) en el que el producto se vio afectado por los cambios climáticos y la escasez de aceituna, insumo principal para su preparación.

Estados Unidos, segundo importador mundial de aceite de oliva, fue el principal destino de las exportaciones peruanas con US$ 3.8 millones. Le siguieron Chile (US$ 2.4 millones), España (US$ 2.1 millones) y Australia (US$ 1.7 millones).

Por otro lado, también se destacó el desempeño de la cúrcuma. Estas exportaciones crecieron 36.3% a octubre de 2025, al alcanzar US$ 8 millones.

Más de la mitad de los envíos, exactamente un 62.7% del total exportado, se concentró en Países Bajos y España. Les siguieron Canadá (6.1%), México (4.7%) y Estados Unidos (4.4%), que se sumaron a los 27 mercados que recibieron cúrcuma peruana en el 2025.