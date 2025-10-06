Aceite de oliva Tiqsi ingresó por primera vez al mercado estadounidense. (Foto: Promperú).
Aceite de oliva Tiqsi ingresó por primera vez al mercado estadounidense. (Foto: Promperú).
La compañía tacneña Agroindustrias González, a través de su marca de aceite de oliva Tiqsi, ingresó por primera vez al mercado de Estados Unidos (EE.UU.). A partir de esa incursión, , consolidando la presencia del Perú en el segmento gourmet.

En 2020, la empresa del sur peruano concretó un arribo similar con su marca propia al mercado japonés. En esta ocasión, el envío de un palet de la variedad “Criolla” llegó a Nueva York a mediados de setiembre mediante una plataforma de aceites premium, y se prevén nuevos despachos para lo que resta del 2025, informó Agraria.

La compañía actualmente integra todo el proceso productivo, desde el cultivo de la aceituna hasta la elaboración del aceite.

Tiqsi es la marca de aceite de oliva de Agroindustrias González. (Foto: Agraria).
Tacna es clave en la producción

Las se concentran principalmente en el sur, lleva la delantera con más del 70% de la producción total nacional; muy alejada de Arequipa e Ica.

Así, a mayo último, las aceitunas peruanas habían llegado a 21 países, consolidando su presencia internacional. Los principales destinos fueron Brasil, Estados Unidos, Chile, Canadá, España, Colombia, Ecuador, México, Australia y Japón.

