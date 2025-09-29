“Las negociaciones siguen en proceso. Han sido bastante positivas, auspiciosas, pero evidentemente todavía hay temas pendientes de resolver”, comentó a Gestión.

La viceministra recordó que la última reunión se llevó a cabo en la primera semana de agosto, registrando progresos importantes, aunque con algunos capítulos quedando rezagados. Por ello, indicó que Perú viene coordinando la fecha para la siguiente ronda de negociaciones con los representantes estadounidenses.

“Había algunos capítulos que por falta de disposición de negociadores en Estados Unidos no habíamos podido avanzar. (Unas) reuniones se han dado en la última semana y en función de ello estamos coordinando para ver cuándo sería la siguiente fecha para una siguiente ronda ”, indicó.

¿Ya hay impacto en las exportaciones?

A pesar de los aranceles aplicados por Estados Unidos, la representante del Mincetur afirmó que las exportaciones peruanas hacia ese mercado no han mostrado un retroceso.

Pese a que Estados Unidos ha perdido algo de terreno frente a la Unión Europea, siendo ahora el tercer destino de los envíos peruanos, se calcula que las exportaciones totales al mercado estadounidense han sumado US$ 4,914 millones de enero a julio. Es decir, han aumentado casi un 10%.

Sin embargo, Mera reconoció que en algunos sectores los exportadores han tenido que asumir parte de los costos derivados de los aranceles para no perder clientes.

“Hemos tenido conocimiento de casos en que los importadores (de Estados Unidos) han pedido compartir algún porcentaje del arancel. En algunos sectores se ha aceptado, en otros no”, señaló.

Pese a ello, la viceministra consideró que, en la práctica, el 10% de aranceles que viene aplicando Estados Unidos a los productos peruanos se ha convertido “en el nuevo 0%”.

“Es el mínimo que Estados Unidos está poniendo a todos los países. El problema sería si algunos de nuestros principales competidores pasan a tener 0%”, refirió.

¿Cómo vamos en otras negociaciones?

Además de esto, Mera añadió que también vienen sosteniendo reuniones para concertar otros acuerdos comerciales que permitan diversificar los destinos de las exportaciones peruanas.

Una de las negociaciones más recientes es con la India. Este mes se llevó a cabo una ronda virtual y se tiene previsto que una delegación de ese país venga al Perú en noviembre para dar continuidad a las negociaciones a través de una ronda presencial .

En el caso de Uruguay, Mera indicó que la semana pasada se desarrolló una ronda de negociaciones con resultados positivos. Mientras que con Emiratos Árabes Unidos se espera dar inicio a las conversaciones en noviembre de manera virtual.