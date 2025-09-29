El Mincetur indicó que las negociaciones arancelarias con EE.UU. avanzan, pero aún no se tiene fecha para nueva reunión. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Las negociaciones entre Perú y Estados Unidos sobre la disputa arancelaria siguen en proceso. Según Teresa Mera, viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los avances han sido significativos, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo final.

