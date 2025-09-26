El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un nuevo pliego de aranceles a productos importados: medicamentos, camiones de carga y accesorios para remodelación del hogar, los cuales regirán desde el 1 de octubre.

Según el mandatario, se impondrá un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado fabricado fuera de Estados Unidos, salvo que dicha empresa “esté construyendo su planta” en su territorio.

En datos de la Oficina del Censo, Estados Unidos importó US$ 233,000 millones en productos farmacéuticos y medicinales.

Sobre la tasa a camiones pesados, se aplicará una del 25% para apoyar a fabricantes norteamericanos como “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros”. En una publicación de Truth Social, mencionó que los aranceles se dan “por muchas razones” pero su principal propósito es “seguridad nacional”.

Trump alega que aranceles a camiones de carga pesada responde a la necesidad de garantizar la "seguridad nacional". Foto: EFE

“Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados”, añadió Donald Trump. Incluso, habrá una tasa del 30% para los muebles tapizados importados.

Cabe recordar que esta política arancelaria responde a su afán por reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

A criterio del líder republicano, la inflación “ya no es un desafío” para el gigante norteamericano, a pesar de que en los últimos 12 meses aumentó 2.9%. La aplicación de aranceles demuestra también una contracción del empleo: fabricantes recortaron 42,000 puestos de trabajo y constructores, 8,000.

