El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro” y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.

“Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley”, dijo durante el acto para la firma el vicepresidente estadounidense, JD Vance, al que Trump considera uno de los grandes artífices del pacto alcanzado con ByteDance.

Tras la llamada del 19 de septiembre entre Xi Jinping y Donald Trump, la Casa Blanca confirmó un pacto para que la app china opere en EE.UU. bajo una nueva empresa de mayoría estadounidense, con Oracle como guardián del algoritmo. (Foto: Nicolas ASFOURI / AFP)

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá ser cerrada en EE.UU. si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

“Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok, y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía”, añadió Vance.

También dijo que Oracle, una de las empresas que participarán la nueva sociedad operadora en EE.UU. (de la que Vance dijo que estará valorada en unos “US$ 14,000 millones”), ya almacenaba datos incluso cuando ByteDance controlaba la app en el país norteamericano.

En relación al algoritmo de la popular aplicación de videos, el vicepresidente afirmó que el pacto “garantiza que la (nueva) empresa estadounidense y los inversores estadounidenses tendrán el control total del mismo”.

El acuerdo, avalado por Pekín, permitirá que Oracle inspeccione, reentrene y supervise el motor de recomendaciones, asegurando que los datos de los 150 millones de usuarios en el país norteamericano queden fuera del alcance de China.

Trump volvió a insistir a su vez en lo que ya dijo el pasado fin de semana, cuando indicó que las tecnológicas Oracle o Dell o el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch estarán en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EE.UU., en la cual ByteDance tendrá una presencia mínima.

“Probablemente tenemos entre cuatro y cinco inversores de talla mundial que adoran este país”, explicó Trump sobre las futuras empresas participantes.

ByteDance, dueña de la red social en el mundo, mantendrá menos del 20 % de participación, mientras Washington promete blindar el código frente a interferencias extranjeras. (Foto: Getty Images)

Inversores

Oracle Corp., Silver Lake Management LLC y la empresa de inversión MGX con sede en Abu Dabi están en conversaciones para invertir en la versión estadounidense de TikTok y recibir puestos en la junta directiva de la nueva empresa, según personas familiarizadas con las discusiones, informó Bloomberg.

La administración Trump alentó recientemente a MGX a unirse a la coalición de propietarios no chinos, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque se trata de información no pública.

El logotipo de la aplicación de redes sociales, TikTok, se muestra en la pantalla de un iPhone sobre un fondo de bandera de EE. UU. en Arlington, Virginia. (Foto de Olivier DOULIERY / AFP)

Oracle, Silver Lake y MGX tomarían cada uno una participación de aproximadamente el 15% en el nuevo TikTok US, y los inversionistas podrían obtener un puesto en la junta cada uno, dijeron las personas, quienes agregaron que las conversaciones están en curso y que el tamaño de las participaciones podría cambiar.

Portavoces de Oracle, Silver Lake y MGX no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Casa Blanca, TikTok y ByteDance tampoco hicieron comentarios de inmediato. CNBC informó sobre las conversaciones el jueves por la mañana.

MGX fue fundada en 2024 como un nuevo vehículo del fondo de inversión Mubadala Investment Co. y G42, el potente conglomerado tecnológico emiratí. Desde entonces, MGX ha respaldado a varias startups destacadas, como OpenAI y Databricks Inc. y contrató socios enfocados en inversiones en infraestructura y energía. Pero también ha sido un actor clave en importantes acuerdos políticos: el fondo contribuye al proyecto Stargate EE.UU. y a planes similares de centros de datos en Francia.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg