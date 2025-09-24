Las advertencias de Trump sobre el vínculo no demostrado entre el uso de Tylenol durante el embarazo y el autismo en los niños corren el riesgo de reavivar una avalancha de litigios sobre el tema que la empresa ha tratado de dejar atrás. En diciembre, un tribunal federal desestimó las demandas que alegaban una relación entre el ingrediente activo del analgésico de venta libre y el trastorno del desarrollo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) inició el proceso para cambiar la etiqueta de los productos que contienen paracetamol, en la que se indicará que este ingrediente está asociado con un mayor riesgo de autismo en los niños cuando lo toman las mujeres embarazadas. También emitió una carta relacionada en la que alerta a los médicos de todo el país.

Si la FDA logra obligar a Kenvue a añadir los riesgos de autismo a la etiqueta de Tylenol, los consumidores que demanden a la empresa por el autismo de sus hijos probablemente podrán utilizar las nuevas advertencias como prueba en los tribunales, según afirman los abogados de los demandantes.

Una nueva batalla legal corre el riesgo de descarrilar a una Kenvue ya en apuros, que lucha por renovar su negocio, revertir la ralentización de las ventas y mantener contentos a los inversores bajo la dirección del director ejecutivo interino Kirk Perry. También coloca al fabricante de Tylenol en su mayor crisis de relaciones públicas desde que siete personas murieron tras ingerir cápsulas de Tylenol mezcladas con cianuro en la década de 1980.

“La advertencia de Dear Doctor sobre la posible relación entre el Tylenol y el autismo en los embarazos da un nuevo impulso a las demandas que se basan en esta sospecha de larga data y volverá a poner el tema en primer plano”, afirmó Mark Lanier , un veterano abogado de los demandantes que en 2018 ganó un veredicto de US$ 4,700 millones contra la antigua matriz de Kenvue, Johnson & Johnson.

El jurado concedió una indemnización a 20 mujeres por las reclamaciones de que J&J ocultó los riesgos de cáncer de su emblemático talco para bebés. Posteriormente, ese veredicto se redujo a US$ 2,100 millones y J&J acabó pagando US$ 2,500 millones con intereses.

La nueva advertencia exigida por la FDA podría servir como una prueba contundente ante los jurados, aunque no especifique explícitamente una relación causal entre el medicamento y el autismo, afirmó Stacey Lee , profesora de Derecho de la Universidad Johns Hopkins. Los estudios de investigación que se han realizado hasta la fecha para investigar una posible relación no pueden determinar la causalidad.

“En cuanto al litigio, la notificación de la FDA afirma que ‘no se ha establecido una relación causal’”, dijo un portavoz de Kenvue. “Nos basamos en la ciencia y creemos que seguiremos teniendo éxito en el litigio, ya que las reclamaciones carecen de fundamento jurídico y de respaldo científico”.

La Organización Mundial de la Salud afirmó el miércoles que, a pesar de las exhaustivas investigaciones realizadas, actualmente no hay pruebas científicas concluyentes que relacionen el autismo con el uso de paracetamol durante el embarazo.

Kenvue podría intentar demandar al gobierno federal, pero los expertos jurídicos afirman que las posibilidades de que la empresa gane dicho juicio son escasas. Los tribunales otorgan a la FDA amplia libertad a la hora de sopesar los riesgos para la salud, especialmente durante el embarazo, afirmó Lee.

“La verdadera pregunta es si Kenvue demandará simplemente como un esfuerzo por cambiar la narrativa, independientemente de la validez legal de sus reclamaciones”, dijo Elizabeth Burch, profesora de Derecho de la Universidad de Georgia especializada en derecho de responsabilidad por productos defectuosos y en el sistema federal para manejar casos de daños masivos. “Cualquiera puede demandar en este país. Si esa demanda es meritoria o de buena fe es una cuestión aparte que debe decidir un juez”, añadió.

Las acciones de Kenvue han caído un 19% en lo que va de año.

Período turbulento

Los crecientes riesgos legales se producen tras un período turbulento para Kenvue. En los dos años transcurridos desde su escisión de Johnson & Johnson, la empresa de productos de consumo luchó por encontrar una base sólida bajo la dirección del director ejecutivo Thibaut Mongon, lo que llevó a los inversores activistas a aumentar la presión para que se produjeran cambios.

A principios de este año, Kenvue incorporó a Jeffrey Smith, director ejecutivo de Starboard Value, a su consejo de administración para eludir una batalla por el control de la empresa con el fondo de cobertura. TOMS Capital Investment Management acumuló una participación en la empresa con el objetivo de presionar a Kenvue para que recortara su cartera. Y en abril, el Financial Times informó que el fondo de cobertura Third Point había acumulado una participación.

Kenvue anunció una serie de cambios este verano para apaciguar a esos inversores, entre ellos el nombramiento de Perry como director ejecutivo interino mientras la empresa busca un sustituto permanente.

Kenvue también dijo que estaba llevando a cabo una revisión estratégica de su cartera de marcas, que incluye Neutrogena y Band-Aid, entre otras. La empresa está considerando la venta de algunas de sus marcas de cuidado de la piel más pequeñas, según informó Reuters en junio.

La empresa está llevando a cabo planes para racionalizar la gestión de marcas, incluida la reorganización de los equipos de dirección para pasar a un modelo regional, en lugar de global, según una persona familiarizada con el sector que no estaba autorizada a hablar sobre el asunto. Estos cambios están previstos para enero, según esta persona.

“No se ha tomado ninguna decisión y no vamos a comentar rumores ni especulaciones”, afirmó Melissa Witt , portavoz de Kenvue.

El contexto económico no ha ayudado a la situación de Kenvue, ya que los consumidores han reducido sus compras debido a la presión de la inflación persistente, la ralentización del mercado laboral y los altos tipos de interés. Las ventas orgánicas de la empresa se han contraído durante dos trimestres consecutivos, una tendencia que, según los analistas, continuará en el tercer trimestre.

Kenvue recortó su objetivo de ventas para todo el año el mes pasado, ya que se enfrentaba a problemas de ejecución que probablemente persistirán durante el resto del año.

Según el analista de Morningstar Keonhee Kim, Tylenol contribuye con un porcentaje de ventas de entre el 5% y el 10%, lo que lo convierte en la marca más importante de Kenvue.

Además de exponer a la empresa a una serie de riesgos legales, la advertencia del gobierno sobre Tylenol podría dañar la marca y reducir el consumo, escribió el analista de Citi Filippo Falorni, en una nota a sus clientes. También podría asustar a un grupo más amplio de consumidores, más allá de las mujeres embarazadas, empujándolos a utilizar otros métodos para reducir el dolor, añadió Falorni.

La comunidad científica en general ha advertido de que las afirmaciones del gobierno podrían crear confusión entre las personas que intentan tratar la fiebre, una afección especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas y sus hijos.