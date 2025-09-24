Aunque el número de trabajadores afectados es “bastante reducido” en el contexto del mercado laboral estadounidense en general, Abiel Reinhart y Michael Feroli escribieron en una nota que las empresas tecnológicas y los inmigrantes de India se enfrentarán a un impacto mayor.

Las profesiones relacionadas con la informática representaron casi dos tercios de las aprobaciones de visados H-1B en el año fiscal 2024, y aproximadamente la mitad de las solicitudes aprobadas fueron para puestos en el sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos. Alrededor del 71% de las aprobaciones de visados procedían de India.

De las aproximadamente 141,000 solicitudes de visados H-1B para nuevos empleos aprobadas el último año fiscal, alrededor de 65,000 se tramitaron en el extranjero. Los economistas de JPMorgan afirmaron que estas son las que más probabilidades tienen de verse afectadas por la nueva tasa.

“Si todas ellas se detuvieran, se reduciría la autorización de trabajo para los inmigrantes en hasta 5,500 al mes, a menos que los inmigrantes puedan utilizar otras categorías de visados para conseguir empleo”, escribieron Reinhart y Feroli .

Loujaina Abdelwahed, economista sénior de Revelio Labs, afirmó que el drástico aumento de las tasas “equivale, en la práctica, a desmantelar el sistema H-1B, lo que podría eliminar hasta 140,000 nuevos puestos de trabajo al año —unos 10,000 al mes— en empresas estadounidenses que dependen de talento extranjero cualificado”.

La contratación en EE.UU. se ha enfriado considerablemente, y los empleadores solo han añadido una media de 29,000 puestos de trabajo al mes en los últimos tres meses.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó la semana pasada que esto refleja una “marcada desaceleración” tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores, en parte debido a la menor inmigración.

Bloomberg Economics estima que el impacto más notable probablemente será una reasignación de visados hacia puestos con salarios más altos en sectores como la tecnología, las finanzas y la sanidad, mientras que se reducirán los puestos con salarios más bajos en campos como la educación.

No prevén una gran reducción del número total de visados, ya que la demanda de autorizaciones sigue superando con creces la oferta.

A corto plazo, la mano de obra H-1B existente debería permanecer estable, ya que la tasa solo se aplica a las solicitudes iniciales, no a las renovaciones, según Chris G. Collins y Stuart Paul, de Bloomberg Economics.

“El impacto más amplio es menos seguro”, afirman. “La política puede crear algunas oportunidades para los trabajadores estadounidenses y canalizar los visados hacia los empleadores que más los valoran. Pero también corre el riesgo de fomentar la deslocalización de puestos que ya no son viables a nivel nacional”.