El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el uso del paracetamol como posible causa de padecer de autismo, por lo que pidió limitar la ingesta del medicamento durante el embarazo.

El mandatario estadounidense anunció que su administración recomendará limitar el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas por la presunta vinculación con el aumento de la incidencia de autismo en el país. “¡No lo consuman!”, indicó.

Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) cambiará las advertencias en el paracetamol en todo el país ante esta alerta, a pesar de que no hay pruebas claras que vinculen a ese medicamento con la mencionada condición neurológica.

“Consumir Tylenol (marca más conocida del paracetamol en Estados Unidos) durante el embarazo puede estar asociado a un mayor riesgo de autismo. Así que no es bueno. Estamos recomendando seriamente que las mujeres limiten su uso durante el embarazo, a no ser que sea médicamente necesario”, precisó Trump.

El mandatario hizo estas declaraciones durante un acto en la Casa Blanca junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy.

El paracetamol es un medicamente para tratar el dolor o la fiebre común y cuyo consumo está ampliamente extendido sin receta en muchos países.

Trump sugirió dosificar las vacunas a los niños en varias etapas para reducir el autismo

Trump planteó que sería mejor dosificar las vacunas a los niños en cuatro o cinco etapas y no hacerlo “en una sola visita”, al anunciar medidas para reducir la incidencia del autismo, pese a que su relación con las vacunas no está demostrada.

Durante el anuncio de las medidas, el presidente explicó que “en vez de una sola visita donde le ponen de todo al bebé, sería mejor hacerlo en cuatro o cinco etapas”.

“Está claro que, si las separas, no hay problema”, indicó el mandatario.

Además, se refirió directamente a la vacuna cuádruple MMRV, la cual se inocula contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela. Un comité asesor de Estados unidos acordó restringir a los menores de cuatro años por riesgo bajo de convulsión febril.

LEA TAMBIÉN: Trump amenaza con declarar una emergencia nacional en Washington para controlar el crimen

“Cuando se mezclan, aparentemente pasa algo”, insistió Trump sin dar detalles ni citar estudios específicos.

Asimismo, se refirió a la vacuna de la hepatitis B, cuya recomendación, la cual debía dar el mismo comité, fue pospuesta sin fecha.

“La hepatitis B se transmite sexualmente. No hay motivo para darle hepatitis B a un bebé recién nacido. Yo esperaría hasta que el niño tenga 12 años y esté formado y que se ponga la (vacuna de la) hepatitis B”, mencionó.

Hasta el momento, el comité no ha decidido sobre esta vacuna.

“Cuba no tiene autismo”

En otro momento, Donald Trump, dijo que hay rumores de que en Cuba “virtualmente no hay autismo” porque no tienen dinero para consumir Tylenol, en un esfuerzo por probar la decisión de su Administración de vincular el consumo de este medicamento con dicha condición.

Sin embargo, el mandatario precisó que no ha podido corroborar la información.

“Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol (paracetamol) porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no existe el medicamento y no tienen esta condición. Eso ya dice mucho”, explicó este lunes en una intervención el presidente estadounidense.

Cuestionan anuncio de Donal Trump sobre el Paracetamol

Durante el anuncio de Trump, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que asegura que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo “son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud”, según escribió el doctor Steven J. Fleischman, presidente de la organización.

Por su parte, la Autism Science Foundation niega que las evidencias existentes demuestren que existe este vínculo.

En cambio, algunos estudios sí encontraron un vínculo. Uno publicado en agosto por la Escuela de Medicina de Icahn del Mount Sinai aseguró que la exposición prenatal al paracetamol puede aumentar el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista y el trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños.

El anuncio se da en medio de una serie de acciones para tomar control de las agencias de salud y establecer cambios sobre esquemas de vacunación.

Elaborado con información de EFE.