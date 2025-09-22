Walt Disney Co. anunció que el programa Jimmy Kimmel Live! regresará al aire el martes, poniendo fin a la suspensión impuesta tras los comentarios controvertidos que el conductor de la cadena ABC hizo sobre el asesinato del activista republicano Charlie Kirk.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos”, dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite “En vivo con Jimmy Kimmel”.

“Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”, anotó.

Kimmel insinuó el lunes pasado en su programa nocturno de variedades que el movimiento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente asesinado por un francotirador durante un evento en una universidad.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel.

Menos de dos días después, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), Brendan Carr, amenazó a la televisora ABC, hogar de “En vivo con Jimmy Kimmel”, con acciones legales.

“Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante”, advirtió Carr el miércoles.

En seguida Nexstar, a cargo de la mayor parte de los canales afiliados de ABC, dijo que no transmitiría el programa, y ABC siguió anunciando su salida del aire “indefinidamente”.

El presidente Donald Trump, uno de los objetivos frecuentes de Kimmel, publicó en las redes sociales que la suspensión de Kimmel era “una gran noticia para Estados Unidos”. También pidió que otros presentadores nocturnos fueran despedidos y llegó a decir el viernes que la cobertura negativa de su administración debería ser “ilegal”.

Donald Trump celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel.

A Kimmel se le preguntó en una entrevista con Variety este verano pasado si le preocupaba que la administración tomara medidas contra los comediantes. Expresó su preocupación de que una represión podría estar en camino.

“Bueno, tendrías que ser ingenuo para no preocuparte un poco”, dijo. “Pero eso no puede cambiar lo que estás haciendo”.

La suspensión de Kimmel llegó en un momento en que Trump y su administración han desplegado amenazas, demandas y presión del gobierno federal para tratar de ejercer más control sobre la industria de los medios. Trump ha llegado a acuerdos con ABC y CBS sobre su cobertura.

Trump también ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times. Los republicanos en el Congreso retiraron la financiación federal de NPR y PBS.

Con información de AFP y AP