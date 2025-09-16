Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, fue acusado este martes de homicidio agravado, entre otros cargos, informó el fiscal de Utah, quien buscará la pena de muerte si es hallado culpable.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

El fiscal Jeff Gray dijo que considerando la evidencia acumulada por los investigadores, Robinson fue acusado de homicidio agravado, “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros“.

El director del FBI, Kash Patel, informó que Tyler Robinson, acusado de matar al activista Charlie Kirk, envió un mensaje de texto anunciando su plan. (Foto: Amber Jones Robinson / Facebook)

En total, Robinson responderá a la justicia por siete cargos, informó este martes en rueda de prensa Gray , quien detalló que buscará la pena de muerte como castigo.

“Presento una notificación de que pretendo buscar la pena de muerte”, dijo Gray.

“No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen”, añadió.

Gray dijo que encontraron ADN de Robinson en el gatillo del arma que las autoridades recuperaron, además de evidencia adicional proporcionada por su pareja trans y compañero de apartamento, quien colabora con la justicia.

La persona, a quien las autoridades describieron como un hombre en transición a mujer, refirió que Robinson le habría confesado el crimen en un intercambio de mensajes.

Confesión por mensaje

Tyler Robinson confesó haber asesinado a Charlie Kirk en un intercambio de mensajes con su pareja Lance Twiggs, horas después de supuestamente perpetrar el asesinato, y le dejó una nota oculta confesando la conspiración, según la fiscalía.

Menos de tres horas después del asesinato del 10 de septiembre, el joven de 22 años le dijo a su pareja, que llevaba una semana planeando el asesinato, según la acusación presentada el martes.

El compañero de apartamento mencionó un mensaje que Robinson habría dejado debajo de su teclado y en el que denotaba su intención de asesinar al activista, dijo el fiscal Gray .

El fiscal general del condado de Utah, Jeff Gray, habla durante una conferencia de prensa tras la presentación de cargos contra Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk, en el Edificio de Salud y Justicia del Condado de Utah en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025. (Foto de GEORGE FREY / AFP)

Le envió un mensaje a Twiggs: “Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado” después de dispararle a Kirk desde una azotea en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah.

“Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar“, reza la nota, de acuerdo con el fiscal.

“¿Por qué lo hice?”, dijo el fiscal Gray citando los mensajes de Robinson. “Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no puede negociarse”.

El intercambio alega que Twiggs sabía todo sobre la presunta participación de Tyler en el asesinato más de 24 horas antes de ser capturado.

Twiggs inmediatamente le envió un mensaje de texto a Robinson preguntándole si era algún tipo de broma de mal gusto.

Bajo custodia sin fianza

Robinson está bajo custodia de las autoridades, sin derecho a fianza, desde la noche del jueves, cuando se entregó gracias a la mediación de su familia.

Este martes debe realizar virtualmente su primera presentación ante los tribunales.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.

Con información de AFP y NYPost