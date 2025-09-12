El sospechoso de asesinar al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años , según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación.

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 hora local de la noche del jueves (05.00 GMT del viernes), según informaron fuentes federales a The New York Times.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba uno de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadora.

Imágenes de un video compartido por el FBI, donde muestran al señalado como el autor del disparo al activista conservador Charlie Kirk, en Utah, Estados Unidos. (Capturas de video)

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

Mensajes grabados en munición

Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Tyler Robinson para asesinar a Charlie Kirk contenían mensajes como ‘Hey, fascista’ y ‘Bella Ciao’, informaron este viernes las autoridades.

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Robinson, un joven de 22 años, acusado de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Fotos y flores rinden tributo a Charlie Kirk tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos. (Foto de Phill Magakoe / AFP)

Según el gobernador, los casquillos contenían mensajes grabados como ‘Hey, fascista, ¡Atrápalo!’ o ‘Si puedes leer esto, eres gay jajaja’.

También ‘O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao’, una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con las autoridades, un familiar de Robinson fue quien lo entregó a la policía después de que este le confesara haber cometido el crimen.

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el crimen”, dijo Cox.

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

