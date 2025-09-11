This image released by the Federal Bureau of Investigation (FBI) shows an image of a person of interest in the investigation into the fatal shooting of Charlie Kirk that occurred on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. The gunman who shot dead US right-wing youth leader Charlie Kirk in a targeted killing remained at large Thursday but authorities said they have video images of the suspect and have recovered a "high-powered" rifle. Kirk, a 31-year-old superstar on the Republican right who was credited with helping Donald Trump return to the presidency last year, was shot while addressing a large crowd at Utah Valley University on Wednesday. (Photo by HANDOUT / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / FBI / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
El FBI ha publicado este jueves dos fotografías del sospechoso del , cometido el miércoles en un campus universitario de Utah, en las que se aprecia un varón blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras, y que usa gafas de sol.

Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece vídeo tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Salt Lake City, la capital de Utah.

La sudadera que viste el hombre parece llevar impresa la imagen de una bandera estadounidense con un águila calva superpuesta.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, ha activado lo que han definido como una “cacería” para dar con el hombre de las imágenes.

Los investigadores dijeron en rueda de prensa que han recuperado en una zona boscosa cerca del campus de UVU lo que creen que es el arma utilizada para matar a Kirk, un rifle de cerrojo de gran potencia.

El diario The New York Post ha publicado una foto que dice haber obtenido de la investigación, en la que se ve un rifle de caza equipado con una mira telescópica.

El equipo de investigación también ha explicado que el asesino disparó desde el tejado de un edificio del campus situado a unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue abatido.

Un vídeo compartido en redes sociales tomado desde detrás de la zona en el que se encontraba Kirk muestran una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después de producirse el disparo.

