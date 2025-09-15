Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan afuera de Union Station en Washington DC. (Foto: AFP)
Agencia EFE
El presidente estadounidense, amenazó este lunes con declarar una emergencia nacional en Washington D.C. si las autoridades de la capital dejan de cooperar con los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El líder republicano señaló en su red social, Truth Social, que la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, ha informado al Gobierno federal de que el Departamento de Policía metropolitana ya no va a colaborar con el ICE «en la expulsión y reubicación de ilegales peligrosos».

«Si yo permitiera que esto sucediera el crimen volvería con fuerza. A la gente y los negocios de Washington D.C., no se preocupen, estoy con ustedes y no permitiré que esto suceda. ¡¡¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!!!», apuntó en su mensaje.

Una fuerza de voluntarios

El pasado 12 de agosto el mandatario ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital para combatir la delincuencia.

Ese cuerpo es una fuerza de reserva militar integrada por voluntarios, cuyo propósito principal es actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, como desastres naturales o disturbios civiles.

Trump ordenó la toma de control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, argumentando que la tasa de homicidios allí supera con creces la de urbes como Bogotá o Ciudad de México.

En este tiempo, según su mensaje de este lunes en Truth, «Washington D.C. ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más asesinatos de , e incluso del mundo, a ser una de las más seguras».

«El lugar está absolutamente en auge, con restaurantes, tiendas y negocios llenos y, por primera vez en décadas, prácticamente sin crimen», añadió Trump antes de criticar a la alcaldesa por el cambio de política.

