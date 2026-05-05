El dólar cerró ayer en S/ 3.508. (Foto: USI)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Aunque para los activos peruanos el epicentro del movimiento en las últimas dos semanas es el proceso electoral, ayer se reavivó en todos los mercados el temor al conflicto en Medio Oriente y sus implicancias nocivas para la economía mundial, ¿qué ocurrió?

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