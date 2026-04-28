Existe la posibilidad de que avance a la segunda vuelta presidencial un candidato contrario a la promoción de la inversión privada. | Foto: Andina/ Referencial.
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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La definición de los participantes en la segunda vuelta presidencial continúa siendo incierta, con la posibilidad de que avance un candidato contrario a la promoción de la inversión privada. Los mercados financieros han reaccionado con preocupación a dicho escenario, con la depreciación del sol y la caída de la bolsa local.

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