A fines del 2025, en mi columna titulada “La bolsa peruana fue súper rentable en el 2025. ¿Qué nos depara el 2026?” señalé lo siguiente: “Por tanto, no entiendo por qué hay tanto optimismo. Hoy las encuestas las lideran Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, dos populistas de derecha, relativamente amigables al mercado, con 10% y 7% de intención de voto, respectivamente. Pero ya la historia nos enseña que lo que digan las encuestas en diciembre no es relevante, pues el pueblo peruano decide su voto en febrero-marzo-abril del año electoral. Ninguno de los que ganaron lideraba las encuestas cuatro meses antes de la elección… Cualquiera puede ganar. Cualquiera".

Y ocurrió lo de siempre: Roberto Sánchez y su partido Juntos por el Perú, una plataforma política antimercado, de izquierda radical, que plantea el cambio de la Constitución, nacionalizar empresas privadas, indultar a Pedro Castillo, usar reservas para gasto público, entre otras perlas, pelea el segundo lugar voto a voto con Renovación Popular, una plataforma política populista de derecha, que no preocupa a los inversionistas. Este simple hecho ha provocado que el tipo de cambio suba de S/ 3.38 a S/ 3.44 (2%), que el exchange-traded fund EPU (que tiene como activos subyacentes acciones de las principales empresas peruanas) caiga 4.3% y que la acción Credicorp, holding financiero dueño del Banco de Crédito del Perú y benchmark para todas las acciones de empresas peruanas cuyos ingresos dependen de la demanda interna nacional, caiga 4.6%.

Así que entre hoy y la primera semana de junio próximo, los precios de mercado de los principales activos peruanos se moverán en función de las encuestas entre los dos finalistas. (Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec)

El mercado, que estaba muy optimista hasta finales de marzo último, se comenzó a poner nervioso con la subida primero de Carlos Álvarez y luego de Ricardo Belmont, para después, ahora, empezar a descontar una posible victoria de Roberto Sánchez, que no estaba en el radar. Si pasa Roberto Sánchez a segunda vuelta, habrá mucha mayor volatilidad, por la incertidumbre que genera. Si pasa Rafael López Aliaga, el mercado estará más tranquilo, a menos que uno de los candidatos comience a ponerse muy populista, algo típico en la política peruana.

Así que entre hoy y la primera semana de junio próximo, los precios de mercado de los principales activos peruanos se moverán en función de las encuestas entre los dos finalistas.

Los fundamentos de la economía peruana

Quiero enfatizar que los precios de mercado se mueven en función de los fundamentos. En los últimos cuatro años, el Perú ha crecido en promedio 2.3% anual. En el 2025 tuvimos una inflación de 1.5% anual, un déficit fiscal de 2.2% del PBI, una deuda de 30% del PBI y amplias reservas. Es un país de ingresos medios (PBI per cápita: US$ 9,800 por año), con bajo crecimiento (necesitamos crecer al menos 5% por año de manera sostenida para reducir la pobreza y desarrollar el país), pero estable.

Esa estabilidad se da principalmente por cuatro razones: 1) Un Banco Central de Reserva (BCR) independiente y muy bien manejado, que controla la inflación; 2) un Gobierno central, aunque ineficiente, que maneja sus finanzas públicas con cierta cautela (aunque últimamente el déficit viene subiendo peligrosamente); 3) el alto precio del cobre y del oro en el mercado internacional, que atrae cierto capital y reservas que le dan soporte al país e ingresos al Estado a través de las ganancias del sector minero; 4) una Constitución y un modelo económico relativamente amigables a la inversión privada, que respetan la propiedad privada y permiten la entrada de capitales, pero que necesitan cambios estructurales promercado significativos para aspirar a crecer más.

Cualquier plataforma política que simplemente hable o coquetee con cambiar los puntos 1, 2 o 3 implicaría un riesgo para la mencionada estabilidad económica del país. Y ese mayor riesgo se trasladaría a menores valores fundamentales para todos los activos nacionales y, ante ello, a menores precios de mercado.

El Perú necesita crecer al menos al 5% anual. Sin crecimiento no se puede reducir la pobreza. Sin crecimiento no habrá creación de empleo. Sin crecimiento, el Estado no incrementará sus ingresos tributarios y, por tanto, tendrá menos recursos para invertir en educación, salud, justicia, seguridad ciudadana e infraestructura. Sin crecimiento no habrá desarrollo. Y, para crecer, necesitamos atraer inversión privada. Simplemente, no hay otra forma de salir adelante.

En el 2021, el país votó mayoritariamente por una propuesta política antimercado; se fueron US$ 20,000 millones en 10 meses y ello generó estancamiento. No se redujo la pobreza ni hubo desarrollo. Espero que esta vez los peruanos votemos por plataformas que atraigan inversión privada, pues, de lo contrario, seguiremos, en el mejor de los casos, como en los últimos cinco años.

Alberto Arispe es gerente general de Kallpa Securities SAB