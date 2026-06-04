Silver X Mining anunció la adquisición de la concesión minera Lily 19 a Barrick Mining Corporation por US$ 30,000, operación con la que obtuvo el control total del proyecto aurífero Ccasahuasi, ubicado en el distrito de Nueva Recuperada, en la región Huancavelica.

Según informó la compañía, la compra le permite consolidar la propiedad del proyecto y avanzar con sus planes de exploración en una zona que considera estratégica por su cercanía a la mina Tangana, uno de sus activos actualmente en producción.

La empresa destacó que Ccasahuasi se encuentra a aproximadamente un kilómetro de Tangana, lo que podría facilitar un eventual aprovechamiento de la infraestructura ya existente en caso de que futuras exploraciones permitan ampliar los recursos identificados en el área.

Actualmente, Ccasahuasi cuenta con recursos minerales inferidos por 1.4 millones de toneladas con una ley promedio de 0.936 gramos de oro por tonelada, equivalentes a más de 42,000 onzas de oro contenidas. La estimación forma parte de la evaluación económica preliminar del proyecto Nueva Recuperada elaborada por la minera.

José M. García, director ejecutivo de Silver X, destacó el potencial de crecimiento del proyecto. “Esta transacción no se trata solo del actual recurso mineral inferido en Ccasahuasi. Se trata de asegurar el control sobre un sistema aurífero que se encuentra justo al lado de nuestra mina en producción, que fue definido con perforaciones limitadas y que permanece abierto en direcciones que justifican una exploración adicional”, afirmó.

Silver X consolidó el 100% del proyecto aurífero Ccasahuasi, en Huancavelica, tras adquirir a Barrick Mining la concesión minera Lily 19 por US$30.000. (Foto: GEC)

Potencial de crecimiento

De acuerdo con la compañía, los recursos actuales de Ccasahuasi fueron definidos a partir de poco más de 900 metros de perforación distribuidos en cuatro pozos. Silver X considera que el sistema aún no ha sido evaluado por completo y que existen áreas que podrían ser exploradas en futuras campañas.

La minera explicó que las perforaciones realizadas identificaron intervalos amplios con presencia de oro, lo que sustenta su interés por continuar evaluando el potencial del proyecto. Sin embargo, precisó que cualquier ampliación de recursos deberá ser confirmada mediante nuevos trabajos de exploración.

La empresa también señaló que viene evaluando un programa conceptual de perforación para seguir estudiando la extensión del sistema mineralizado. No obstante, aclaró que dicho programa aún no ha sido aprobado ni cuenta con presupuesto o cronograma definidos.